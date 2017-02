Mnogi ljudi odlučuju da ne putuju s ljubimcima jer smatraju da će to biti za njih neugodno iskustvo, no, životinje koje putuju preko aerodroma JFK u New Yorku uskoro će dobiti poseban terminal.

Terminal za životinje pod nazivom The ARK će biti otvoren ove godine, a za njegovu izgradnju je potrošeno 65 miliona dolara. Na ovom terminalu će se zaposlenici brinuti za životinje, hraniti ih i održavati čistim, uljepšavati ih, a na raspolaganju će biti čak i bazen.



Cijena jedne noći na aerodromu će koštati 100 dolara, a ljubimci će moći spavati u velikim krevetima i gledati TV, a vlasnici će moći pratiti šta rade zahvaljujući kamerama.