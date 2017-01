Od veličine slova do brzine pisanja: Način na koji pišete otkriva vašu osobnost

Grafologija je nauka koja na osnovu analize rukopisa otkriva osobine ličnosti, a način na koji pišete može ukazivati na više od 5000 različitih osobina ličnosti.

Grafologija je nauka koja na osnovu analize rukopisa otkriva osobine ličnosti, a način na koji pišete može ukazivati na više od 5000 različitih osobina ličnosti.

Ekstrovertne osobe imaju tendenciju da pišu velikim slovima, dok stidljivi, introvertni tipovi vole pisati malim slovima. Ako su vaša slova prosječne veličine to pokazuje snažnu sposobnost da se usredotočite i koncentrišete.



Naučnici kažu da ljudi koji ostavljaju mnogo prostora između riječi uživaju slobodu i nezavisnost, dok oni koji prave mali razmak između slova vole društvo drugih. Ako su vaše riječi totalno izmiješane to pokazuje da ste nametljivi ili volite gužvu.



Pritiskanje olovkom dok pišete ukazuje na napetost i ljutnju, dok blago pisanje pokazuje znak predanosti. Blag pritisak znači da ste empatični i osjetljivi.



Ako vam je tačka na i visoko na stranici vjerovatno imate aktivnu maštu. Ako tačku na i stavljate tačno iznad slova to je znak organiziranosti i detaljne orjentiranosti uma. Ako vam je tačka na i, na lijevoj strani znači da oklijevate, a ako umjesto tačke stavljate krug znači da ste razigrani i pomalo djetinjasti.



Ako su vam slova nakrivljena na desnu stranu to znači da volite upoznavati nove ljude i raditi s njima, dok slova nakrivljena na lijevu stranu pokazuje tendenciju rezervisanosti.



Oni koji prave široku petlju kod slova "L" su opušteni i spontani, dok uska petlja znači da ste često napeti i suzdržavate se od velikih koraka u životu.



Zaobljena slova znače kreativnost i umjetničku sposobnost, dok su šiljasta slova s oštrim vrhovima znak ambicioznosti.



I brzina pisanja govori o vašoj osobnosti. Ako pišete brzo vrlo je vjerovatno da ste nestrpljivi i ne volite gubiti vrijeme, dok sporo pisanje znači da ste metodični.