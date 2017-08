Za tačno mjesec dana, polaznike najpozitivnije priče u gradu čeka finalni ispit nakon šest mjeseci priprema: istrčati 21,1 kilometar tokom Sarajevskog Coca-Cola polumaratona koji će se održati 17. septembra.

Za tačno mjesec dana, polaznike najpozitivnije priče u gradu čeka finalni ispit nakon šest mjeseci priprema: istrčati 21,1 kilometar tokom Sarajevskog Coca-Cola polumaratona koji će se održati 17. septembra.

Preko 100 polaznika Škole trčanja Klix, od kojih većina nikad nije trčala prije prvog zajedničkog treninga u martu, je spremno da osvoji medalju za pređenih 21,1 kilometar na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine.Šest mjeseci su vrijedno trenirali po svim vremenskim uslovima i postali uzor mnogima zbog posvećenosti i motivacije. Imaju različite priče, ali isti cilj. Da je staza za koju se spremaju puno više od samo pređenih kilometara svjedoče Hamida, Lejla i Amila, polaznice pete generacije Škole trčanja Klix."Kroz Školu trčanja sam naučila da sve u životu možeš ako dovoljno želiš i ako se dovoljno posvetiš. Naučila sam razgovarati sama sa sobom i pomjerati svoje granice. Puno mi se puta desilo u toku (pogotovo dugih) treninga da poželim stati, međutim, uz genijalne trenere i grupu, jednostavno nema stajanja. Kažu da je čovjekova najveća pobjeda nad samim sobom. To je upravo ono što sam naučila u Školi trčanja. Stekla sam nova divna prijateljstva i shvatila da je trčanje kompletno promijenilo moj način razmišnjanja i života. Onaj osjećaj kada završiš trening ili prođeš kroz cilj ne mogu uporediti ni sa jednom stvari na svijetu. Ta sreća i taj ponos dok sam sebi čestitaš i grliš se sa ostalim trkačima je neprocjenjiv", rekla je Hamida Hajdarević.Lejlu Kapur Pojskić je takođe privuklo pomjeranje granica, kao i raznolikost ljudi koje je upoznala."Kada jednom uđete u svijet trčanja, a ja sam taj svijet upoznala pomoću sjajnih ljudi okupljenih oko Škole trčanja Klix, više nećete ni htjeti izaći iz njega. Kroz Školu sam shvatila da je normalna i univerzalna ljudska potreba ispitivati granice svojih sposobnosti i divno je kad shvatiš da u toj potrazi nisi sam. Toliko različitih ljudi, različitih karaktera, profesija, interesovanja, svakodnevnih preokupacija - i jedan cilj: istrčati planiranu dionicu, pobijediti unutrašnjeg sebe, dokazati sebi da možeš: toliko i još mnogo više. Da možeš postići sve što poželiš" , izjavila je Lejla.Njena kolegica Amila Štaljo ističe kako je poseban doživljaj trčanje u grupi."Trčanje zaista pruža mnoge benefite ali trčanje u sklopu Škole pruža puno više, a to su ljudi. Treneri i ekipa s kojom trčite su taj pokretački faktor, zbog kojeg u konačnici zavolite trčanje. Naučite kako pomjerati granice, počnete da više vjerujete u sebe, ljudi vas sve vrijeme bodre, podržavaju, ne daju da zbog sumnje u sebe odustanete, vjeruju da možete, budete ponosni nakon istrčanih kilometara i na kraju tu su uvijek nasmijana lica trenera i running buddyja koji nesebično pomažu da pređete taj put od školarca do polumaratonca. Zahvalna sam ljudima koji su mi ukazali na put kojim trčanje može da te povede", rekla je Amila.U nedjelju, 17.9. će biti pravi praznik za sve trkače u Sarajevu. Ako niste spremni za punih 21.1 km, istog dana možete učestvovati u G-Drive štafetnom polumaratonu (u timovima od tri osobe), Novo Nordisk Fun Run trci/šetnji od 4 km, djeca mogu trčati Zmajzi Kids' Run, a biće organizovana i trka Let's run together koja će osobama sa posebnim potrebama pružiti mogućnost da budu dio ovog velikog sportskog događaja. Obzirom da je publika sastavni dio svih svjetskih trka i određuje u velikoj mjeri atosferu same trke, pozivamo vas, ako ne trčite, da izađete tog dana na ulice Sarajeva u periodu u 10 sati do 13 sati i bodrite one koji trče prvi put kao i one koji se vraćaju svake godine. Čekamo Vas da dođete sa osmijehom, aplauzom, transparentima ili bez dodatnih rekvizita, ali svakako da proslavite sa nama ovaj praznik trčanja.Start polumaratona je zakazan za 17.09. u 10 sati ispred BBI Centra. Upis je potrebno obaviti na www.sarajevomarathon.ba