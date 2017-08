Istraživanje pokazuje da je polovina djevojka paralizirana strahom od neuspjeha tokom puberteta: Novi Always #KaoDjevojka video ima za cilj da promijeni ovo i ohrabri djevojke širom svijeta da Nastave #KaoDjevojka

Samopouzdanje djevojaka pada tokom puberteta. Posljednje Always istraživanje o samopouzdanju i pubertetu otkriva da se polovina djevojaka osjeća paralizirano strahom od neuspjeha tokom tog perioda. Ovaj strah je toliko intenzivan da mnoge djevojke izbjegavaju važne prilike za odrastanje, kao što je prihvatanje izazova i isprobavanje novih stvari. Always, globalni lider u njezi za žene, je u misiji da zaustavi ovaj pad samopouzdanja da miienja način na kojeg djevojke shvataju greške i ohrabruje ih da prihvate neuspjehe kao važne dijelove učenja i ključne dijelove odrastanja.Prema istraživanju, 80% djevojaka je izjavilo da pritisak da udovolje drugima i budu savršene čini da se boje bilo kakvog pogrešnog poteza, dok se 75% djevojaka slaže da su društveni mediji glavni uzrok ovakvom osjećaju. Međutim iskustvo, kao i istraživanje, pokazuju da je upornost dok se čine greške zapravo ključ ka učenju i izgradnji novih vještina. Always želi da ohrabri sve djevojke da prihvate pravljenje grešaka kada se ono dogodi i da ga koriste kao alat za podizanje samopouzdanja, osnažavajući ih da nastave rasti i Nastave #KaoDjevojka.Kako bi ovaj problem dobio više pažnje i djevojke bile inspirisane da nastave dalje, Always je stupio u partnerstvo sa poznatom režiserkom Lucy Luscombe kako bi pokazao kako se djevojke osjećaju kada prave greške, posebno tokom puberteta. Novi video #KaoDjevojka donosi novi pristup kampanji, prateći grupu djevojaka u jednom danu u njihovim školama. Od školskih projekata do dramskih proba, šahovskih mečeva i drugog, djevojke se mogu vidjeti u svakodnevnim situacijama u kojima je vidljiv strah od neuspjeha. Pogledajte video Always #KaoDjevojka – Nastavi dalje i poslušajte ujedinjavajući poziv svim djevojkama da prihvate neuspjeh kao gorivo."Ja sam veliki zaljubljenik u Always #KaoDjevojka kampanju i jako sam uzbuđena što činim dio ovog značajnog pokreta”, rekla je Lacombe. ”Sjećam se koliko puta sam se puta bojala da ne uspijem i koliko sam se trudila da to izbjegnem, ali su me djevojke koje smo susreli tokom snimanja filmova veoma inspirisale. Moj je cilj da nam ovaj video pomogne da razmišljamo o preprekama na drugi način i ohrabrimo svakoga da inspriše djevojke da ova iskustva vide kao kao način da izgrade svoje samopouzdanje i nastave dalje."Kako se pribiližavaju periodu odraslog doba i gledaju unatrag, mnoge djevojke prepoznaju da su ih momenti u kojima su se borile sa preprekama učinili otpornijim. Ustvari, tri glavne stvari koje djevojke postignu ako se bore sa neuspjesima su znanje, snaga i samopouzdanje. Zbog toga je važno za društvo da ohrabruje djevojke da nastavljaju dalje, čak i ako ne uspiju istog trenutka. Istraživanje pokazuje da je djevojkama potrebna podrška društva kako bi zaista napredovale. Zapravo, 80% djevojaka se slaže da bi, ukoliko bi osjećale da je pravljenje grešaka u redu tokom puberteta, nastavile raditi stvari koje vole, prihvatile nove izazove i uvećale samopouzdanje."Saznanje iz Always istraživanja o samopouzdanju i pubertetu da jedna od dvije djevojke osjeća da će ih, ukoliko ne uspiju, društvo odbaciti je srceparajuće i, štaviše, alarmantno", rekla je Michèle Baeten, zamjenica direktora za Always, Procter & Gamble. "Always će uraditi sve što je moguće da normalizira i definiše neuspjeh kao nešto čega se ne treba bojati, kao ključni dio odrastanja i izgradnje samopouzdanja. Naš cilj je da stvorimo okolinu u kojoj se djevojke osjećaju da imaju punu podršku da probaju nove stvari, prave greške i ohrabrene su da nastave dalje."Pridružite se Always-u u ohrabrivanju djevojaka da nastave dalje, čak i ako ne uspiju, Podijelite post, video ili sliku da pokažete kako pokušavate, ne uspijevate, učite i Nastavljate dalje #KaoDjevojka kako bi inspirisali druge da urade istu stvar.Ključni rezultati Always istraživanja o samopouzdanju i pubertetu:• Oko polovine djevojaka izgubi samoopuzdanje tokom puberteta• 50% djevojaka se osjeća paralizirano strahom od neuspjeha tokom puberteta• Sedam od deset djevojaka izbjegava pokušavati raditi nove stvari jer se boje neuspjeha i šest od deset djevojaka su rekle da su ih neuspjesi tokom pubertet tjerali da odustanu• Polovina djevojaka osjeća da društvo odbija djevojke koje ne uspijevaju• Osam od deset djevojaka su izjavile da su pravljenje pritiska od strane društva da se udovolji drugima i budu savršene glavni faktori straha djevojaka od pravljenja grešaka tokom puberteta• 75% djevojaka se slaže da društvene mreže doprinose strahu djevojaka od pravljenja grešaka tokom puberteta• Glavne tri stvari koje djevojke steknu ukoliko su uporne i prave greške se uvećano znanje, snaga i samopouzdanje• Više od 80% djevojaka se slaže da bi, ukoliko bi osjećale da je pravljenje grešaka u redu tokom puberteta, nastavile raditi stvari koje vole, prihvatale nove izazove i povećale samopouzdanje.Inicijativi Always #KaoDjevojka energiju uljevaju milioni djevojaka širom svijeta koje mijenjaju frazu # KaoDjevojka u nešto nevjerovatno dobro. Kampanja Always #KaoDjevojka koja je lansirana u junu 2014. je inspirisana uvidom u to da su početkom puberteta i u prvom periodu zabilježeni najniži nivoi samopouzdanja kod djevojaka, te da štetne riječi mogu doprinijeti opadanju samopouzdanja. Ova kampanja je demonstrirala da produbljeni efekt fraze “kao djevojčica” može imati negativne posljedice na samopouzdanje djevojaka i to je inspirisalo pokret koji je počeo da mijenja percepciju javnosti. Za više informacija o pokretu #KaoDjevojka, posjetite www.always.comAlways Confidence & Puberty Wave V Study – Always ankete o samopouzdanju i pubertetu- dio V istraživanje je sprovelo MSLGROUP Research koristeći Research Now Panels koje je istražilo 1500 Amerikanaca. Primjenjen je nacionalno reprezentativan uzorak od 1,00 ženskih osoba između 16 i 24 godine i 50 muškaraca između 16 i 24 godine. Istraživanje je sprovedeno u periodu između 9 marta 2017. i 24. marta 2017.