Nova studija pokazala da tekstove dijelimo uglavnom radi samopoboljšanja i društvene promocije

Foto: Ilustracija

Čarobna formula za stvaranje nečega što će postati viralno misterija je blogerima, novinarima i drugim korisnicima društvenih medija. Posljednja istraživanja pokazuju da određene priče uglavnom dijelimo radi samopoboljšanja i drušvene promocije.

Čarobna formula za stvaranje nečega što će postati viralno misterija je blogerima, novinarima i drugim korisnicima društvenih medija. Posljednja istraživanja pokazuju da određene priče uglavnom dijelimo radi samopoboljšanja i drušvene promocije.

Istraživači sa Annenberg škole za komunikacije Univerziteta u Pennsylvaniji skenirali su mozgove ljudi u cilju otkrivanja šta se tačno događa u našem mozgu kada kliknemo opciju "podijeli". Naučnici su otkrili da su naši mozgovi veoma učinkoviti kada treba odgonetnuti koji članak nas može pokazati u pozitivnom svjetlu ili dijeljenjem ponuditi društvenu interakciju.



"Socijalna pripadnost je osnovna ljudska potreba i motivacija, dok je održavanje odnosa pokretač razmjene informacija", ističu autori studije.



Oni vjeruju da su rezultati pokazali da se "dijeljenje temelji na osnovnim ljudskim motivima za stvaranje pozitivnih odnosa s drugim ljudima".



"Način odnos prema drugima i formiranje društvenih grupa bili su veoma važni za ljudsku evoluciju. I još uvijek je veoma važno da imamo pozitivne odnose s drugima", rekao je glavni autor Christin Scholz.



S obzirom na to da je u studiji učestovalo 80 osoba u dobi između 18 i 24 godine, rezultati se mogu smatrati djelimčno tačnim.



"Svaki pojedinac može podijeliti nešto iz različitih razloga. Neko će to podijeliti kako bi nasmijao prijatelja, neko kako bi postigao određeni cilj, a neko samo da bi imao pozitivan razgovor s drugom osobom", rekao je Scholz ističući kako je svakome ko nešto podijeli zajednička želja za pozitivnim odnosima s drugima i da je to ono što su vidjeli skenerom mozga.