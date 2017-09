U organizaciji Ronilačkog kluba Neretva Mostar, Interventne spasilačke službe Mostar i Reef Gorica održava se šesti po redu Balkan Cave Summit. Summit se održava u periodu od 26. augusta do 2. septembra, a učestvuju neki od najboljih evropskih speleoronilaca.

"Šesta je evo godina kako okupljamo veliki broj speleoronilaca iz svih dijelova Evrope. Dolazi nam četrdesetak kolega iz Poljske, Francuske, Slovenije, Mađarske, kao i svih zemalja regiona. Planiramo da istražimo nekoliko naših lokalnih vrela, da se dobro družimo, uspješno ronimo te da dogovorimo saradnju na planu speleoronilačkog spašavanja, nekoliko budućih vježbi", priča nam jedan od organizatora, sjajni ronilac i načelnik Interventne spasilačke službe Mostar Zoran Vlaho.Kao i prethodnih godina istražuju se kraška vrela na području Hercegovine, kao što su Crno vrelo, Crno oko, Buna, Bunica, Jasenica, Kajtazovina, Vrioštica..."Kolege koji nam dolaze prvi put vodimo u ova naša standardna vrela koja godinama već ronimo, kao što su Buna, Crno oko u Grabovici i Crno vrelo u Drežnici, pošto su to jedna od ljepših, a relativno blizu. Za ovu ekipu koja je ovdje već duži niz godina planiramo otvoriti neka nova vrela koja smo posljednjih godina locirali", pojašnjava nam naš sagovornik.Zoran Vlaho nam kaže kako je Hercegovina prebogata zanimljivim lokacijama za speleoronioce, a najzanimljivija od svega su kraška vrela."Voda je kristalno čista, što je samo po sebi za ronjenje veoma privlačno. Drugo, mnoga naša vrela su neistražena, jer gdje god odete, negdje u Evropi ili u Meksiku, na Floridi, gdje je razvijen speleoronilački turizam, to su špilje, kaverne, vrela koja su već istražena, gdje su postavljene linije, mjesta koja su već komercijalizirana. Kod nas pak imate priliku da istražite neko novo, netaknuto vrelo, gdje čovjek ranije nije kročio i to je najprivlačnije. Osim toga, ljepota naših lokacija je u rangu onih najatraktivnijih svjetskih", priča nam Zoran Vlaho.Pored navedenih gostiju, tu je već treću godinu zaredom Poljak Krzysztof Starnawski, svjetski prvak u ronjenju s rebreatherom koji je oduševljen ljepotom hercegovačkih špilja."Krzysztof je, slobodno mogu reći, naš veliki prijatelj, on uvijek dođ dva-tri dana ranije i ostane nekoliko dana poslije summita jer mu se dopalo ovdje kod nas u Mostaru. On ovdje boravi i turistički, a prije svih uradi neke zarone", kaže nam Vlaho.Zorana Vlahu, vrsnog ronioca i zaljubljenika u podvodne ljepote morali smo upitati i šta ronjenje daje čovjeku, šta se plaća tom cijenom opasnosti i rizika."Za svakog je drugačije, na početku je definitivno nevjerovatan osjećaj bestežinskog stanja i disanja pod vodom, to vam je dovoljno kad krećete u ronjenje, to vas drži na početku. Kasnije kako napredujete onda se za vas otkirva jedan posve novi svijet, od podvodnih ljepota, istraživanja špilja, vrela gdje ranije čovjek nije bio, do ronioca koji istražuju otvorena mora pa nailaze na potopljene brodove i slične atrakcije. Vizualno je sve to savršeno", kaže nam na kraju Vlaho, kao svojevrsnu pozivnicu za sve nove ronioce.Osim ronjenja u prekrasnim kraškim izvorima, organizovat će i prikazivanje dokumentarnog filma "Balkan Cave Summit Mostar 2016" koji je urađen u vlastitoj produkciji. Također, bit će održana prezentacija najvećih proizvođača ronilačke opreme, kao i zanimljiva predavanja i radionice s roniocima i spasiocima svjetskog glasa. Osim najavljenih učesnika, svoj dolazak su najavili i predstavnici državnih institucija usko vezanih za zaštitu i spašavanje.