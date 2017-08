Prije spavanja zaštitite kožu kako biste se probudili svježi i odmorni

Ilustracija

Kako biste održali svježinu i mekoću kože te izgledali odmorno i sjajno svakog jutra, veoma je važno da zaštitite kožu prije odlaska u krevet.

Pored skidanja šminke i umivanja prije spavanja, poželjno je da se naviknete na još nekoliko trikova za lijepu kožu.



Prije svega morate nabaviti noćnu kremu koja odgovara vašem tipu kože. Morate biti oprezni jer ako odaberete pogrešnu kremu, dobit ćete kontra efekat. Noćnu kremu nanesite uvijek poslije skidanja šminke i čišćenja lica.



Glinene maske su idealne za hranjenje kože prije spavanja. Za puniji i zdraviji izgled kože ujutro, nekoliko puta sedmično prije spavanja nanesite glinenu masku na lice, isperite je i namažite lice noćnom kremom.



Pamučne maske su također odlične za odmorniji i mlađi izgled kože. Možete ih koristiti svaki dan, a najbolje su one od 100-postotnog pamuka i visokim stepenom prozračnosti.



Pored maski za lice, maske za oči će vas zaštititi od buđenja s podočnjacima i natečenim očima. Također, maske za oči pomažu u djelovanju krema ili proizvoda koje nanesete oko očiju prije spavanja.



Na kraju, koža najviše treba vitamina C koji pomaže u proizvodnji kolagena. Ukoliko ne konzumirate dovoljno vitamina tokom dana, prije spavanja popijte šumeći vitamin C za mladenački i sjajan izgled kože ujutro.