Ovogodišnji New York Fashion Week rušio je predrasude, slao političke poruke i odustao od ideala

New York Fashion Week ove godine je iznenadio sve ne samo svojim kreacijama već i porukama koje su one imale. Prvi put jedna sedmica mode je bila spoj poruka za ljudska prava, prava žena, i prava migranta, ali su se rušile i predrasude o izgledu manekenki i žena sa hidžabom.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Gotovo da nema medija koji 2014. godine nije pisao o Jeremyju Meeksu koji je uhapšen i osuđen na zatvorsku kaznu zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nakon što je njegovu fotografiju objavila kalifornijska policija, nastao je haos. Plavooki kriminalac osvojio srca žena širom svijeta, a zahvaljujući savršenom tijelu i podršci još je u zatvoru potpisao ugovor s modnom agencijom i White Cross Managementom. Prvi put se pojavio na New York Fashion Weeku gdje je predstavio kolekciju jesen/zima 2017/2018.Najupečatljivija je bila kolekcija Mare Hoffman koja je na pistu dovela članice pokreta Ženski marš koje su protestovale protiv Donalda Trumpa prošlog mjeseca. Manekenke su nosile majice da natpisima "Make America New York", "Budućnost su žene", "Nećemo biti utišani" i sl.Ovo nije prvi put da su se plus-size manekenke pojavile na pisti New York Fashion Weeka, ali su ih prethodni dizajneri angažovali samo da bi privukli pažnju javnosti. Ovaj put su modeli poput Ashley Graham i Candice Huffine bile stilizovane kao i druge manekenke.Nije dozvolio ulazak fotografima, a na reviji je predstavio majice "Taylor Swift Rules". Fotografije kolekcije objavljene su na internetu tako da njegova zabrana nije imala smisla. Također, nije se pojavio na pisti na kraju predstavljanja kolekcije.Za razliku od ostalih dizajnera koji puštaju hip-hop ili dance muziku, Kors je doveo cijeli orkestar koji je svirao dok su manekenke šetale pistom.Indonezijska dizajnerica koja je muslimanka Anniesa Hasibuan je napravila modnu marku hidžaba koju predstavlja već dvije sezone. Ovaj put je napravila posebnu liniju odjeće za NW Fashion Week. Sve manekenke su nosile sive marame, a dizajnerica je rekla kako joj je san oblačiti Kate Middleton jer je vrlo elegantna.