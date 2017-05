Posljednjih nekoliko mjeseci Nermina Varešanović, dizajnerica brenda NEVA, vrijedno je radila pripremajući svoju novu kolekciju. U kolekciji će se moći naći pletene hlače različitih krojeva, baggy modeli, hlače ravnih nogavica, kao i one s uskim tajicama.

"Volim zimske kolekcije, volim vunu i ručni rad. Pletenina je već duže vrijeme aktuelna i nije još doživjela vrhunac. Na sajmovima se postavljaju specijalne knitted lab koje predstavljaju nove mogućnosti pletenja i pletiva, a ja sam se htjela vratiti u djetinjstvo i napraviti nešto što sam nosila kao mala, nešto što mi je mama plela, a na neki način nastaviti priču o svojim NEVA tajicama koje su rađene po principima održive mode. U kolekciji je nekoliko različitih modela, tajice, ravne pantalone i baggy model s džepovima, a kupcu je ostavljena mogućnost odabira dominantne boje", ponosno ističe Nermina.Ono što čini ovu kolekciju još zanimljivijom je to što je rađena u saradnji s NVO Udružene. Kako kaže, dok je razmišljala o projektu i razrađivala ideju, upoznala se i o radu pletilja iz navedene organizacije te s njiihovom direktoricom Nadirom Škaljić Mingasson kojoj se svidjela ideja i od tada nije bilo kolebanja i zastajanja.Varešanović ističe kako pletilje Udružene izvrsno poznaju tehnike, a njihovi vlastiti proizvodi su moderni jer shvataju te potrebne pomake u dizajnu kako bi pletenina bila prihvaćena.O tome koliko je teško biti originalan i prepoznatljiv modni dizajner, a istovremeno moći živjeti od svog rada, bh. dizajnerica kaže: "Teško je biti svoj na bilo kom polju pa tako i kada ste u tekstilu i modi, to je sigurno. A samo iskrenim i otvorenim pristupom prema sebi i kreaciji može se biti drugačiji, jer nijedan 'ti' više ne postoji. U nekim trenucima jeste teško, ali je isto tako divno i posebno. Kreacije su mi impresivne i govore o meni bolje nego ja i veoma sam uzbuđena kad počinjem da stvaram i kada radim na uzorcima i kada vidim da je to to sretna sam, ali istovremeno tražim nešto novo na čemu da radim".Za fotografije na snimanju je bila zadužena Alma Hadžić, za make up Emira Bektić, Aida Kolovrat i Zakira Džanko uz mentoricu Nerminu Ibrulj. Frizure je pravio Nenad Arnautović iz EN Style salona. Fotografije u Backstageu i video (Making Of) napravio je Radoš Jovanović (trenutak.ba).Modeli su Envera Halebić, Hana Kalač, Hana Velagić, Ajla Demirović, Ajla Ramić, Hana Deli, a nosile su nakit "Make Me". Snimano je u sarajevskom studiju Kultura ljepote.Ovo je još jedan u nizu uspjeha naše dizajnerice koja je više puta nagrađivana za svoj rad i kreativnost.Na BiH Style Awards Ceremony Nermina je proglašena dizajnerom 2004. godine, kreirala je haljine i za nacionalne izbore ljepote Miss turizma i Miss planete Zemlje (2003., 2004. i 2005.), a svoje kolekcije uspješno je predstavljala i na sedmicama mode i modnim festivalima u našoj zemlji i zemljama regiona.