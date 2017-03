Startup Bolt Threads predstavio je svoj prvi proizvod od paukove svile, a riječ je o ograničenoj seriji kravata. Iz kompanije tvrde da je to prvi proizvod od paukove svile ikada dostupan i da će se prodavati za 314 dolara.

Startup Bolt Threads predstavio je svoj prvi proizvod od paukove svile, a riječ je o ograničenoj seriji kravata. Iz kompanije tvrde da je to prvi proizvod od paukove svile ikada dostupan i da će se prodavati za 314 dolara.

Bolt Threads je do sada skupio oko 90 miliona dolara za posao, a proizvod je kulminacija sedam godina istraživanja tima od desetak naučnika, inženjera, tehničara i dizajnera.



Karakteristike svile koju pauk proizvodi su dva do tri puta jače od kevlara, materijala koji se koristi za proizvodnju pancira.



Dan Widmaier, David Breslauer i Ethan Mirsky startup su pokrenuli 2009. godine kada su shvatili da postoji put do paukove svile koji nužno ne uključuje pauka. Kompanija kombinuje genetski modificiran kvasac, vodu i šećer i kroz fermentaciju ga pretvara u sirovu svilu, isti proces koji pretvara šećer u alkohol u proizvodnji piva. Dobijeni proizvod ima teksturu melase, a mašina ga pretvara u vlakna koja su utkana u tkaninu.



"Željeli smo pokazati potpuno nov način u proizvodnji tekstila, onaj koji ima skoro neograničen potencijal za inovacije i proizvodnju održivog proizvoda", naveo je Widmaier u saopćenju.



Bolt Threads je kreirao samo 50 kravata koje će biti moguće kupiti putem lutrije na stranici kompanije od 11. do 14. marta.