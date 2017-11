U Galeriji Java prezentirana je nova kolekcija "Infinitiy" bh. dizajnerice Belme Tvico-Stambol. Ova kolekcija je na ovogodišnjoj Sedmici mode u Parizu privukla veliku pažnju kupaca i naišla na veoma dobre reakcije.

Kolekcija "Infinity" inspirisana je fluidnim futurističkim formama i pokretom, koje je Belma hrabro prenijela na tkanine. U saradnji s umjetnicom Taidom Jašarević dizajnirani su namjenski materijali za proljeće/ljeto 2018. Printovi daju novu dimenziju krojevima po kojima je Tvico prepoznatljiva, a u ovoj kolekciji Belma je napravila blagi odmak od svojih uobičajenih stvari i kupcima ponudila i novu viziju sportske elegancije.Hipnotični printovi i ženstvene forme prate oblik tijela. Ključni komadi u kolekciji su ženstvene haljine, lepršave hlače koje se mogu stilizirati u različitim prilikama, bomber jakne u funky printovima te poslovna odijela u hrabrim bojama za samouvjerenu ženu našeg vremena. Kolekciju čine spoj arhitekture i moderne umjetnosti.Materijali korišteni u kolekciji "Infinity" proljeće/ljeto 2018 su organdin, viskoza, muslin svila, brokat, crepe i file til."Dama koja nosi Belma Tvico dizajn voli bezvremenske krojeve koji su senzualni. Usuđuje se kombinirati tajloring i casual stil uz smjelu kombinaciju boja poput cherry tomato, ultraviolet, spring crocus, lime punch, nude i sailor blue", rekla je Belma u ranijoj izjavi za Klix.ba.Sinoćnji događaj bio je upotpunjen ekskluzivnom kozmetikom Estee Lauder i parfimerijom Plaza s novim Niche parfemima koji će se uskoro pojaviti u prodaji.Kao specijalna gošća Belminog showrooma prisustvovala je i francuska glumica Julie Juda koja je za ovu priliku posebno doputovala iz Pariza, a imali smo je prilku gledati u filmskim ostvarenjima "Jackie", "Dont Panic", "The Duchess of Langeais", "Head in the clouds"."Kako je Julieino i Belmino poznanstvo na prvu 'kliknulo' i kako je Julie izrazila veliku želju i za dolazak u Sarajevo i na naredni Sarajevo Film Festival, tako smo sretni što nas je večeras počastila svojim prisustvom. Isto tako možemo istaći da će u narednom periodu Julie nositi Belmine kreacije, kao i na crvenom tepihu Filmskog festivala u Kanu", saopćeno je iz PR odjela modnog brenda naše dizajnerice.Belma već vrijedno radi na novoj kolekciji jesen/zima 2018/19. koja će, naglasila je, biti veoma zanimljiva i ženstvena.