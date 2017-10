Danas uspješna bh. dizajnerica Belma Tvico-Stambol kao djevojčica je sanjala da dizajnira odjeću koju će nositi poznate ličnosti. Vrijednim radom njen san postao je stvarnost, pa tako kreacije s njenim potpisom nose brojne ljubiteljice visoke mode u našoj državi, regiji, ali i svijetu.

