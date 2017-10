Prilikom kupovine grudnjaka najbitnije je odabrati pravu veličinu kako biste bili zadovoljni i osjećali se ugodno.

Najprije odredimo osnovnu veličinu koja se temelji na podprsnom obimu B.



Mjerimo preko leđa u visini leđnog izreza i naprijed ispod grudnog nabora. Tako dobijemo osnovne veličine: 65, 70, 75, 80, 85 i tako dalje. Određene su tako da odgovaraju i obimu 2 centimetra manjem i 2 centimetra većem od označenog. To znači da na primjer veličina 80 odgovara izmjerenom obimu 78-82 centimetra ispod grudi.



Potom izmjerimo prsni obim A. Krojački metar postavimo preko leđa u visini leđnog izreza (na mjestu gdje se grudnjak obično zakopčava) pa preko prsnih bradavica do prsne kosti – do udubine među grudima.



Tu mjeru potom uporedimo s ranije izmjerenim obimom ispod grudi:



- ako je prsni obim veći od potprsnog obima za 12-14 centimetara, vjerovatno odgovaraju košarice A,

- ako je veći za 14-16 centimetara, košarice B

- ako je veći za 16-18 centimetara, košarice C

- ako je veći za 18-20 centimetara, košarice D

- ako je veći za 20-22 centimetara, košarice E

- ako je veći za 22-24 centimetara, košarice F



Ako je, dakle, obim pod grudima 80 centimetara, a prsni obim između 96 i 98 centimetara, potrošačici najvjerovatnije odgovara grudnjak s oznakom veličine 80C.