Kao trendseter na području njege i ljepote, kompanija dm i ove jeseni, u okviru dm look kampanje, donosi mnoštvo savjeta, preporuka i noviteta koji će zasigurno biti inspiracija mnogim damama.

Kao trendseter na području njege i ljepote, kompanija dm i ove jeseni, u okviru dm look kampanje, donosi mnoštvo savjeta, preporuka i noviteta koji će zasigurno biti inspiracija mnogim damama.

Zaštitna lica kampanje su poznate bh. blogerice Mia Kozo (@miakozo) za Deborah Milano, Iman Karović (@iman.karovic) za L'Oréal Paris, Erna Saljević (@divaisback) za Max Factor, Selma Aganagić – Gabela (@simply.selma) za trend IT UP, Ajla Hodžić (@ma_petite_blog) za Rimmel Londnon i Hana Velagić (@hanaluuluu) za Maybelline.



Kampanjom Trenuci, koje MI volimo kompanija dm želi potaći žene da se prisjete lijepih trenutaka iz prošlosti koje su obilježili omiljeni proizvodi make up-a. A tih posebnih trenutaka prisjetile su se i bh. blogerice, bilo da se radi o prvom izlasku s dečkom na kojem su nosile omiljeni ruž za usne ili rumenilo koje im je mama nanosila dok su bile male. Uz to, blogerice su podijelile i svoje savjete i trikove za nanošenje make up proizvoda.



"Da bi vaše usne izgledale punije i seksipilnije moj savjet je da primjenite apsolutni trend, a to su ombre lips. Koristite dvije nijanse ruža. Tamniju nanesite na kraj usana, a svjetliju nijansu na unutrašnjost", preporučila nam je Mia Kozo i dodala kako, nakon što je otkrila dugotrajan ruž za usne, više ne mora birati između poljupca i make up-a.



"Primjenom savjeta blogerica neka trenuci koje volite budu dio uspomena kada ste, noseći svoj omiljeni ruž ili drugi make up proizvod, bile voljene, sretne, uspješne i zadovoljne. Dopustite da vas naše blogerice inspirišu svojim pričama te uz sniženja u dm prodavnicama odaberite svoj omiljeni make up proizvod i kreirajte look za pamćenje", poručila je Admira Isaković, članica Uprave dm-a.



Savjete blogerica kao i njihove emotivne trenutke na koje ih podsjeća njima omiljeni make up proizvod možete pronaći na dm online kanalima, a kako bi uvijek bile spremne za trenutke koje želite pamtiti, kompanija dm vam, od 4.10. do 31.10., za kupovinu odabranih make up proizvoda i proizvoda za njegu lica u iznosu od 35 KM ili više, poklanja Power for Beauties – prenosni punjač za mobitel.