Bosanskohercegovačka dizajnerica Hana Sirćo priprema se za put na jedan od četiri najveća modna događaja na svijetu, a sve zahvaljujući dugogodišnjem radu i trudu kojim dokazuje da se ljubav ka pozivu može pretvoriti u životnu priliku.

Prije dvije godine Hana je privukla pažnju svojom posebnom i nagrađenom kolekcijom za osobe za invaliditetom, 2016. je na sebe skrenula pažnju učešćem na Serbia Fashion Weeku, a ove godine planira napraviti najveći korak do sada – odlazak na Milano Fashion Week.



"Sve je počelo Serbia Fashion Weekom koji se u novembru održao u Novom Sadu, a gdje sam predstavila svoju novu kolekciju proljeće/ljeto 2017. Svetlana Horvat, direktorica i glavna organizatorica Serbia Fashion Weeka, radi na povezivanju s ostalim Fashion Week (FW) događajima u svijetu. Ona je u Novi Sad pozvala sve bitne i poznate ljude iz svijeta Fashion Weeka pa sam imala priliku upoznati ljude koji su me pozvali u Milano. Izabrana sam među 12 dizajnera koji će tamo predstaviti svoju kolekciju. Također, tada izabrana kao jedna od 20 najboljih dizajnera", ispričala je Hana za Klix.ba.



U Novom Sadu skrenula je pažnju poznatih imena iz svijeta mode kao što su Barbara Locatelli i Donald Potard. Hana je trenutno u potrazi za sponzorima koji će finansirati njen odlazak u Italiju, a bez njih jedinstvena prilika za promociju svog talenta ići će nešto teže.



"U Milanu želim prezentovati najbolje u sebi kroz svoju novu kolekciju i želim uspostaviti nove kontakte, proširiti svoje djelovanje i evoluirati. Kolekcija koju ću predstaviti u Milanu je nacrtana, ali se o njoj ne priča dok se ne predstavi", objasnila je Sirćo koja je sažeto uokvirila svoju filozofiju:



"U dizajnu svako treba njegovati svoj stil, a ne kopirati nekoga zato što misli da je to dobro. S tim će dizajneri postati samo kopije i niko ih neće prepoznati kao jedinstvene. Zato ljudi prepoznaju moj stil. Rado ću pomoći i dati savjet, ali sujeta i ljubomora su dosta zastupljeni u svijetu bh. mode", zaključila je Hana.



Pored modnog dizajna Hana radi u školi glume Magacin Kabare kao predavačica i kostimografkinja. Radi povremeno i kao stilistica, a portfolio je upotpunjen saradnjom s poznatim ličnostima kao što su Jala Brat, Zana Marjanović, Sarah Čerkez, bendovi Lapsus, Letu Štuke i drugi.



Milano Fashion Week održat će se u septembru 2017. godine, predstavlja jedan od četiri najvažnija modna događaja na svijetu pored FW-a u New Yorku, Parizu i Londonu.