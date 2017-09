BiH sutra bira djevojku koja će je predstavljati na izboru za Miss svijeta

Država Bosna i Hercegovina će 1. oktobra sa početkom u 21 sat, dvadeset drugi put izabrati djevojku "najljepšu među najljepšim" koja će učestvovati na izboru "Miss svijeta 2017".

Kao i proteklih godina, izbor promoviše mladost, ljepotu, inteligenciju, pozitivne vrijednosti našeg društva, te posebno promoviše teme koje su od općeg interesa za cijelo društvo.



Nakon priprema u izvanrednom "Grand Prestige Hotel &Spa" 5* Side Antalija u Turskoj, slijedi dolazak u Sarajevo i odbrojavanje sati do finala koji će donijeti nasljednicu aktuelne misice Halide Krajišnik.



U muzičkom dijelu programa učestvuju Alma Čardžić, Crystal i Saćir Ameti, a program vodi Sanja Popović i Zlatan Jovanović.



U finalnoj večeri biraju se Miss Bosne i Hercegovine 2017, prva i druga pratilja, Miss fotogeničnosti BiH, Miss Televotinga BiH, Miss Interneta, i Miss Abc Fashion TV BiH 2017. Novina ove godine je i lenta Miss Visit Sarajevo 2017 koja se realizuje pod pokroviteljstvom Tustičke zajednice Kantona Sarajevo.



Djevojka koja bude imala najveći broj poziva (broj za glasanje naveden na svakoj fotografiji), do kraja finalnog izbora, plasira se u top 12 na finalnom izboru Miss BiH za Miss Svijeta i dobiće lentu Miss televoting BiH 2017. Cijena poziva je 1 KM + 17 posto PDV. To će biti noć blještavila i ljepote a prave zvijezde večeri su 24 finalistkinje, saopćio je PR izbora Miss BiH za Miss svijeta.