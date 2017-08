Sigurno se često pitate kako je to biti model? Kako izgleda jedan njihov dan, sva ta šminka, svjetla, reflektori, kada je sve podređeno vama i kada ste vi zvijezda photoshotinga. Avon članice su upravo to saznale posljednje sedmice maja. Mjesto zbivanja je bila Kultura ljepote, a članice su imale pomno pripremljen jedan dan da provedu kao prava zvijezda. Alma i Mirnesa su na jedan dan posve zaboravile svakodnevnicu i okušale se u ulozi top modela.

Prirodnu ljepotu članica istakla je najpoznatija make up vizaštica Nerma Ibrulj, za top frizure bila je zadužena Belma Klačar, a sve to zabilježio je objektiv Safeta Hadžimusića.Za besprijekoran make up zaslužni su popularni proizvodi brendova Avon True i Mark, kao i elegantne odjevne kombinacije iz ponude Avona.A kako je bilo damama na makeoveru i kako su izgledali njihovi prvi koraci sa Avonom, pogledajte u njihovim intervjuima.Avon je kompanija koja zadovoljava potrebe žena širom svijeta kroz kvalitet svojih proizvoda, profesionalnost usluge i mogućnost poslovne afirmacije.Velikoj Avonovoj porodici pridružila se i naša članica Alma Fazlović, kako ona kaže sasvim slučajno, a danas je veoma sretna što se odlučila na taj korak.Ono što Avon izdvaja od ostalih brendova i što nju najviše motiviše jeste rad sa ljudima, mogućnost sklapanja novih prijateljstava, te konstantni motivacijski programi koji članicama daju mogućnost da se dokažu i osvoje vrijedne nagrade svakog puta. Uz družnje idu i divne uspomene, pa tako Alma nikada neće zaboraviti putovanje u Grčku koje je osvojila kao jedna od 4 najbolja člana u BiH.„Pored toga uslovi i prilike koje vam se pružaju u ovoj kompaniji su zaista fantastični, te uz odličnu zaradu ni mogućnost napredovanja ne zaostaje“ ističe Alma."Ukoliko mislite da je nemoguće stići do vrha, grdno se varate, jer ukoliko si uporan, marljivo radiš i trudiš se, uspjeh je zaista zagarantovan, jer Avon nudi mnoštvo mogućnosti za napredovanje na različitim nivoima i treba ih samo znati iskoristiti na najbolji način" dodaje.Još jedna prednost rada u Avonu je da privatni život nikada ne trpi te da se s Avonom sve jednostavno usklađuje.Alma je u stalnom radnom odnosu, ima porodicu i djecu, ali bez poteškoća i dalje sve stiže da obavi jer rad sa Avonom je jako fleksibilan, radite koliko možete, te sami birate radno vrijeme.Također, svi koji su ikada imalo razmišljali o učlanjenu Alma savjetuje da probaju, jer time ništa ne gube a dobiti mogu jako puno, jer Avon je za Almu zaista više od ljepote.O makeoveru koji je Avon pripremio za svoje najbolje članice Alma nam kaže:"Bilo je to jedno prekrasno druženje i iskustvo. Uživala sam u svakom momentu. Ekipa je bila odlična, sve je bilo na fantastičnom nivou. Samo mogu reći jedno veliko hvala Avonu što nam je sve ovo omogućio."Video makeovera Alma Fazlovic:Mirnesa je Član Kluba odlučila postati na nagovor svoje kćerke, prije nekih 7-8 god.Za Avon kaže da joj je razonoda, nešto drugačije od uobičajenog, spoj ugodnog sa korisnim.„Izuzetno mi je drago kada moje prijateljice kažu da su zaista zadovoljne Avonovim proizvodima, da su zadovoljne proizvodom koji sam im ja preporučila i naravno, da mi vjeruju“ ističe simpatična Mirnesa.O radu u Avonu kaže da joj služi kao dodatak njenom kućnom budžetu."Jednostavno nadopunjujem ono za što inače ne bi imala prostora da se uklopim finansijski. Ali i svaki uspjeh čini zadovoljstvo. Nisam očekivala biti među najboljima, ali mi je iznimna čast što sebe mogu zvati jednim od najuspješnijih članova u našoj zemlji." ,između ostalog kaže Mirnesa.Mirnesina poruka svim onima koji razmišljaju da postanu Avon članovi je:„To je odlična prilika da spojite ugodno s korisnim, da nadopunite svoj budžet i kozmetiku. Divan način da kroz Avonove humanitarne projekte pomognete drugima. Pokušajte, nemate šta izgubiti je po mom skromnom mišljenju Avon je br. 1.“O makeoveru Mirnesa nam kaže:"Makeover je bio zaista prelijepo iskustvo za mene, imala sam priliku upoznati divne ljude od kojih se može dosta toga naučiti i primjeniti u praksi ."Za razliku profesionalnog makeupa od svakodnevne rutine Mirnesa nam kaže:"Što se tiče profesionalnog make up-a sve pohvale upućujem našoj profesionalnoj vizažistici od koje sam u kratkom periodu našeg druženja naučila jako puno i čak uvidjela neke svoje greške koje sam pravila ranije, ali naravno čovjek uči dok je živ pa tako i ja. Nakon makeovera način šminkanja sam prilagodila svom izgledu, tako da je sada ukupan dojam mnogo prirodniji. Moje zadovoljstvo su primjetili i moji prijatelji kojima sam također neizmjerno zahvalna jer bez njihovog povjerenja u Avon i mene kao njihovog Člana Kluba ne bih imala priliku da uživam u ovom prelijepom iskustvu."Video Mirnesa Silajdzic: