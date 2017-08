Dok su njegovi vršnjaci u djetinjstvu igrali fudbal ili videoigrice junak ove priče razmišljao je o vremenskim prognozama i odvajao od džeparca da kupi prvi termometar. Dino Memić dijete je rata, rođen 1992. godine, po zanimanju je magistar saobraćaja i komunikacija, a po životnom opredjeljenju i ljubavi koju gaji sve ove godine, meteorolog.

Dok su njegovi vršnjaci u djetinjstvu igrali fudbal ili videoigrice junak ove priče razmišljao je o vremenskim prognozama i odvajao od džeparca da kupi prvi termometar. Dino Memić dijete je rata, rođen 1992. godine, po zanimanju je magistar saobraćaja i komunikacija, a po životnom opredjeljenju i ljubavi koju gaji sve ove godine, meteorolog.