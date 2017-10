Majka troje djece fotografisala tijelo nekoliko sati nakon porođaja: Ne stidim se svojih strija

Elise Raqule iz Australije objavila je na društvenim mrežama fotografiju svog tijela nekoliko sati nakon porođaja poručivši kako se više ne stidi svog izgleda.

Raquele je rodila treći put, a fotografija je nastala u njenom najranjivijem stanju, nakon što je na svijet donijela djevojčicu Willu.



"Još uvijek me je boljelo i bila sam preplavljena emocijama. Bila sam uzbuđena jer sam dočekala prelijepu djevojčicu i osjećala sam se snažno i ponosno na to što je moje tijelo uradilo. Čudan je osjećaj kada pogledate dole i još uvijek vidite stomak iako držite bebu u rukama, čak i ako ste to učinili tri puta. Nije lako otići kući i nositi i dalje odjeću za trudnice", napisala je.



Kaže da je nakon svakog porođaja imala nekoliko kilograma viška koje nije izgubila te nove strije.



"Nakon svakog porođaja sam imala potrebu da stalno skrivam tijelo, nisam ga željela gledati, niti sam željela da ga bilo ko vidi. Trebala sam roditi troje djece da bih shvatila da se postporođajno tijelo ne treba kriti. Ponosna sam na to što je moje tijelo dalo i što je sposobno da nosi i rodi bebu prirodno. Ne sramim se svojih strija i postporođajnog tijela. Ne biste trebale ni vi. Slavimo postporođajna tijela. Tijelo žene je nevjerovatno i ponosna sam na to što je moje uradilo", istakla je majka.



Reakcije javnosti su bile jake i mnogi su joj uputili riječi hvale, divljenja i ohrabrenja.