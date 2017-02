Mijenjajte jastuk svake dvije godine

Jastuk je potrebno mijenjati svake dvije godine kako bi se izbjegle različite alergijske reakcije kao što su curenje nosa, kašalj i peckanje i suzenje očiju.

Ako je vaš jastuk star dvije godine, 10 posto njegove težine su grinje i ćelije odumrle kože.



Enzim pronađen u izmetu grinja može da uzrokuje simptome slične gripi.



Rješavanju problema može da pomogne redovno usisavanje, a jastuk se, kažu stručnjaci, može staviti i u zamrzivač radi ubijanja grinja. Također, treba izbjegavati sušenje odjeće na radijatorima zbog povećanja vlažnosti vazduha, što pogoduje grinjama.



Alergija na izmet stotine mikroskopski malih grinja koje žive u jastuku manifestuje se curenjem nosa. Simptomi su, također, kašalj ili svrab i suzenje očiju.



Poznato je da se milioni ćelija odumrle kože svaki dan akumuliraju u krevetima.



Doktor Lisa Ackerley iz "Hygiene Doctor" rekla je da same grinje ne prenose bolest, to je enzim u njihovom izmetu na koji su neki ljudi alergični.



"Ako osoba ima astmu, stvar se pogoršava. Možete stalno da imate problem sa curenjem nosa, peckanjem očiju, suzenjem očiju i kašljem. Iako su simptomi neprijatni, grinje ne mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme", rekla je ona.



Ona je preporučila da se ujutro ne namješta krevet jer grinje vole toplotu, pa ako se vrati posteljina to stvara neprijateljsku, hladnu atmosferu za grinje.



Također, preporuka je pranje jastuka i sušenje u sušilicama jer ta vrelina ubija grinje.



"Ponekad, stavite jastuke u frižider jer hladnoća ubija grinje i izbjegavajte sušenje odjeće na radijatorima jer vlaga čini vašu kuću privlačnom za grinje", kaže ona.