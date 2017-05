Kako s djecom razgovarati o terorističkim napadima?

Foto: Pixabay

Vijesti o terorističkim napadima su uvijek zastrašujuće, ali za roditelje postoji dilema šta da kažu svojoj djeci kad se takvo nešto desi. Između dvije opcije: prešutjeti (ugasiti televizor) ili razgovarati sa svojom djecom, stručnjaci preporučuju ovu drugu opciju.

Savjet stručnjaka je ne izbjegavati razgovor o ovim pitanjima, ali pri tome biti veoma oprezan, piše BBC.



Klinička psihologinja Ema Citron kazala je da porodice ne trebaju zazirati od razgovora o tragičnim događajima u Manchesteru.



"Dajte djeci osnovne činjenice, recite im šta je to što žele da znaju, pitajte ih što bi željeli znati, a onda im to obrazložite", kaže ona.



Dodala je da im je neophodno dati podršku i prilagoditi im se u skladu s njihovim emotivnim reakcijama.



"Neophodno je zagrliti ih pa i plakati s njima ukoliko oni plaču, odnosno odgovoriti na njihove emocije", poručila je.



Dr. Bernadka Dubicka s Royal College of Psychiatrists ističe da isključivanje televizije i radija može biti zaštitni instinkt, ali da to nije praktično u današnjem drušvu.



"Roditelji ne mogu zaštititi djecu od ovih događaja u potpunosti. Realnost je da djecu i mlade ljude bombarduju vijestima 24 sata dnevno", kaže ona.



Ističe da je najvažnija stvar za roditelje da budu tamo i da pokušaju pomoći svojoj djeci da upravljaju svojim emocijama.



"Pokušavati sakriti vijest nije od pomoći jer će djeca vijest čuti negdje drugo, a roditelji neće biti tu da ih upute u to", poručila je.



Stručnjaci navode da je važno razgovarati o novostima, ali da bi roditelji trebali izbjeći nepotrebne detalje.



"Izbjegavajte prljave detalje, nema potrebe za njima. Ne opisujte krvoproliće pokazujući im slike. Izbjegavajte sve što može dovesti do traume djeteta", kazala je.