Joe Manganiello i Sofia Vergara dvije godine na "medenom mjesecu", uživaju u različitim kuhinjama

Popularni holivudski par Joe Manganiello i Sofia Vergara odavno su već zaokupili pažnju svjetske javnosti, ali je njihov privatni život još uvijek velika nepoznanica. Zbog toga se stvari o njihovoj privatnosti pažljivo osluškuju, pa čak i one vezane za životne navike ili vrstu hrane koju preferiraju.

Prošlo je skoro dvije godine otkako su se Manganiello i Vergara vjenčali, a za to vrijeme su svoj privatni život uspjeli očuvati kao nepoznanicu. Praktično, za to vrijeme faza njihovog medenog mjeseca još nikad nije prošla.



No, dok je promovisala svoj novi brend donjeg veša EBY, zvijezda američkog sitcoma "Modern Familly" nedavno je otkrila informacije o svom bračnom životu, kazavši da ona i njen muž uživaju u tradicionalnim kuhinjama.



Vergara otkriva da, dok putuju na različita mjesta, ne strahuju da kušaju lokalnu kuhinju, i da u tome uživaju. Također ističe da vole da probaju različite stvari.



Vergara također ističe za svog muža da rado probava različite orijentalne deserte, u različitim svjetskim kulturama. Isto kroz smijeh navodi i za sebe, kazavši da bi za zvijezdu časopisa Women's Health trebala više da pazi.