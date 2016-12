U Sarajevu je danas održana probna i edukativna turistička tura pod nazivom "Jevrejsko Sarajevo", koja podrazumijeva obilazak znamenitosti od značaja za glavni grad BiH, iza čije gradnje stoje Jevreji i jevrejske porodice.

U Sarajevu je danas održana probna i edukativna turistička tura pod nazivom "Jevrejsko Sarajevo", koja podrazumijeva obilazak znamenitosti od značaja za glavni grad BiH, iza čije gradnje stoje Jevreji i jevrejske porodice.