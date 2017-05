S ciljem promocije zdravog i aktivnog načina života kompanija dm ove godine organizuje 1. dm žensku utrku u Sarajevu.

Utrka će biti održana 2. jula, u popularnom Vilsonovom šetalištu, u jutarnjem terminu od 10 sati. Pravo učešća imaju sve ženske osobe koje na dan utrke imaju navršenih 13 godina, a izazov stavljen pred sve učesnice je što brže istrčati predviđena 3,5 kilometra.Zamišljena kao sportsko-rekreativni događaj takmičarskog karaktera najbržim trkačicama donijet će vrijedne novčane nagrade. Tako je za osvojeno prvo mjesto planirana novčana nagrada od 300 KM, za drugo 200 KM i za osvojeno treće mjesto nagrada od 100 KM. Za sve dame koje se za svoju poziciju na cilju izbore od 4. do 13. mjesta dm je osigurao 10 dm poklon kartica u vrijednosti od 50 KM, a bez obzira na plasman, sve učesnice nakon utrke očekuje bogat poklon paket dm-a i partnera utrke.Sjajnu zabavu i druženje, pored sportskog izazova, garantuje i After Run zabava uz nastup DJ-a, brojne promocije i degustacije dmBio proizvoda. Kao i mnoge druge aktivnosti kompanije dm, utrka će imati i svoju društveno odgovornu stranu.Kotizacija iznosi 8 KM, a prijavu za utrku i uplatu kotizacija moguće je izvršiti do 21.6.2017. putem službene web stranice utrke: www.dm-zenskautrka.ba , na kojoj se nalaze sve potrebne informacije i upute.