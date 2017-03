Istraživanja pokazala: Što ste više na društvenim mrežama, to se usamljenije osjećate

Foto: Ilustracija

Rezultati istraživanja američkih psihologa pokazuju da društvene mreže poput Facebooka, Twittera, Pinteresta, Instagrama, Snapchata i Tumblra čine da se sve više osoba osjeća usamljeno i izolirano.

Rezultati istraživanja američkih psihologa pokazuju da društvene mreže poput Facebooka, Twittera, Pinteresta, Instagrama, Snapchata i Tumblra čine da se sve više osoba osjeća usamljeno i izolirano.

"Svakodnevno korištenje društvenih mreža na dva sata ili duže udvostručava šanse da se osjećate usamljeno ili izolirano, dok izloženost idealiziranim prikazima tuđih života može uzrokovati osjećaj zavisti", stoji u izvještaju studije.



Autori studije ističu da ono što vidimo na društvenim mrežama ne mora nužno biti razlog zbog kojeg se osjećamo loše, ali da može biti jedan od faktora jer može pojačati emocije koje već osjećamo.



"Ne znamo šta se pojavilo prvo - korištenje društvenih mreža ili percipirana društvena izolacija. Moguće je da su se mlade odrasle osobe, koje su se osjećale društveno izolirane, okrenule društvenim mrežama. Ali moguće je i da je povećanje korištenja društvenih mreža dovelo do osjećaja izolacije u stvarnom svijetu", rekla je Elizabeth Miller, koautorica studije i profesorica pedijatrije na Univerzitetu u Pittsburghu.



Prema teorijama koje su iznesene u studiji što više vremena osoba provede na društvenim mrežama to ima manje vremena za interakciju u stvarnom svijetu.



Korištenje društvenih mreža također može doprinijeti osjećaju isključenosti, kao naprimjer kada korisnici određene društvene mreže gledaju fotografije prijatelja na događaju na koji nisu bili pozvani.



"Ovo je veoma važna tema za proučavanje jer su problemi s mentalnim zdravljem i društvenom izolacijom među mladim ljudima na nivou epidemije. Mi smo društvena bića, ali moderan život nas razdvaja umjesto da nas spaja. Iako nam se čini da društveni mediji mogu popuniti određenu društvenu prazninu, mislim da ova studija sugerira da društvene mreže nisu rješenje kojem su se ljudi nadali", rekao je profesor Brian Primack sa Univerziteta u Pittsburghu.



U studiji je učestvovalo 2.000 osoba u dobi od 19 do 32 godine.