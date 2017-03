Indijka koja je rodila dijete u 72. godini: Ne žalim zbog te odluke, ali je teško biti majka

Foto: EPA

Indijka Daljinder Kaur koja je u 72. godini rodila prvo dijete rekla je kako ne žali zbog te odluke, ali da je biti majka mnogo teže nego je očekivala.

Nakon što je u aprilu prošle godine rodila prvo dijete, sina Armaana, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo. U intervjuu za Cover Asia Press 73-godišnja Daljinder rekla je kako sada ima visok krvni pritisak i da joj slabe zglobovi, ali ističe da nikada nije požalila zbog svoje odluke.



"Od kada je Armaan propuzao i ja pužem s njim i teško mi je. Moje tijelo to ne može podnijeti. Mnogo je teže nego što sam mislila da će bti", rekla je Daljinder.



Ističe kako se brzo umara i da je zbog sve lošijeg zdravstvenog stanja posjetila nekoliko doktora koji su joj dali lijekove i promijenili plan ishrane.



"Zabrinuta sam za Armaana. Moram se brinuti za svoje zdravlje, ali moram se brinuti i o njemu", rekla je.



Daljinder i njen suprug Mohinder Singh Gill, 80-godišnji farmer, su nakon 46 godina braka i brojnih pokušaja, dobili prvo dijete prošle godine pomoću umjetne oplodnje. Veći dio svog života ovaj bračni par nije mogao priuštiti liječenje neplodnosti, a Daljinder je zatrudnila u trenutku kada je izgubila svaku nadu. U kraju iz kojeg dolaze neplodnost se smatra božjim prokletstvom.



Daljinder Kaur, kao i mnogi u Indiji, nema rodni list, a Anurag Bishnoi, embriolog i vlasnik Klinike za umjetnu oplodnju u pokrajini Haryana na sjeveru Indije je prošle godine za Guardian rekao da gospođa Kauer ima 72 godine.



"Ona je rekla da je pet do sedam godina mlađa od svog supruga, a u njegovom rodnom listu piše da je rođen 12. aprila 1937. godine", rekao je doktor Bishnoi.



Rekao je kako mu se na početku činilo da par nije dovoljno zdrav da ima dijete i da nije bio siguran da li da im pomogne, ali su opsežna medicinska ispitivanja pokazala drugačije.



Kada se rodio Armaan je imao samo 1,6 kilograma, a njegovi roditelji kažu da je bio "srdačno i zdravo dijete". Sada ima 6,8 kilograma i pothranjen je za svoj uzrast. Gospođa Kaur smatra da je razlog to što ga je prestala dojiti nakon tri mjeseca jer nije imala dovoljno mlijeka.



"Veoma je mršav, ne pristaju mu čak ni pelene za njegov uzrast. Pitali smo doktore postoji li neki lijek koji mu možemo dati kako bismo mu povećali kilažu, ali su nam rekli da bi se trebao udebljati prirodnim putem", rekla je majka.



Bez obzira na sve Daljinder kaže da nikada nije požalila zbog odluke da ima dijete i da je sretna što ima Armaana.



"Bez obzira na to gdje sam ja Armaan će dopuzati do mene. Volim ga. On je simpatično, druželjubivo dijete koje se svima smješka", rekla je 73-godišnja majka.



Dodala je kako ga planiraju, za prvi rođendan, odvesti u Zlatni hram da dobije Božiji blagoslov.



"Ljudi se pitaju šta će biti sa djetetom kada mi umremo. Ali ja imam mnogo vjere u Boga. Bog je svemoguć i sveprisutan i pobrinut će se za sve", zaključila je Daljinder.