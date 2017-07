U subotu Festival zanatskog piva u Istočnom Sarajevu

Na sportskim terenima kod Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu u subotu 5. augusta bit će održan treći Festival zanatskog piva, koji organizuje Udruženje za promociju zanatskog pivarstva "Kištra" iz Istočnog Sarajeva.

"Cilj ovog festivala je promocija kulture zanatskog pivarstva, druženje i razmjena iskustava sa drugim pivarima, ali i upoznavanje javnosti o različitim vrstama zanatskog piva", rekao je predsjednik Udruženja "Kištra" Vedran Kurteš.



Prema njegovim riječima, na festivalu će učestvovati 15 izlagača BiH i Srbije.



"Na festivalu će se predstaviti proizvođači domaćeg piva 'Castrum' iz Doboja, 'Craft Delegat', 'Semizburg', 'Gelender' iz Sarajeva, 'Raft Brewery' iz Foče, 'Beerokrata' Pale, 'Lovac' iz Širokog Brijega, 'Oldbridge' Mostar, 'Silvertown Brewery iz Srebrenice", precizirao je Kurteš.



On je najavio da će se, pored domaćih pivara, na festivalu predstaviti i neke od najvećih kraft pivara iz Srbije, a svoje učešće su potvrdili "Kabinet", "Kaš" i "Kors" iz Beograda.



"S obzirom da će se, pored velikog broja domaćih pivara, na festivalu pojaviti i gosti iz Srbije, ovaj festival bez lažne skromnosti možemo već sada proglasiti za jedan od najboljih festivala kraft piva u BiH. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da u budućnosti imamo još više izlagača, sa još kvalitetnijim zanatskim pivama", rekao je Kurteš.



Festival će početi u subotu 5. augusta u 17:00 sati na sportskim terenima kod Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Osim zanatskog piva, posjetiocima će biti osiguran standardni roštiljski meni, kao i pivski kokteli.



U večernjem dijelu festivala sve posjetioce će zabavljati bendovi "Ozmood pinglewood" iz Sarajeva i "La Grange Tibute" iz Širokog Brijega.



Posjetioci festivala će uz ulaznicu, koja košta 5 KM, dobiti dva kupona konzumacije koja mogu iskoristiti za probavanje nekih od preko 30 vrsta zanatskog piva, koje će se prodavati u cijenama od 2 do 5 KM.



Organizaciju festivala pomogli su opština Istočno Novo Sarajevo i banjalučka pivara "Nektar".



U organizaciji Udruženja "Kištra" do sada su organizovana dva festivala zanatskog piva, koja su održana u septembru i decembru 2016. godine.