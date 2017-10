Restoran Dunja, jedinstveno mjesto među mnogobrojnim gastronomskim lokacijama u gradu, smješten je u staroj porodičnoj bosanskoj kući nedaleko od centra Sarajeva, ali gostima pruža osjećaj kao da su kilometrima udaljeni od gradske vreve. Upravo to je ono zbog čega dolaze ponovo i zbog čega ovo mjesto nazivaju "svojom tajnom" koju nerado dijele s drugima.

Kako ističu vlasnik restorana Žarko Halilović i masterchef Nemanja Stamenković bez koga ništa ne bi bilo ovako fantastično, ono što je jako bitno za uspješnost ove posebne priče je timski rad svih zaposlenih, jer se pozitivna atmosfera prenosi i na goste. Doduše, sve koji posjete Dunju ne može se nazvati jednostavno gostima, jer dođu kao gosti, međutim, ubrzo se počnu osjećati kao "svoj na svome", što, kako nam priča Žarko, i jeste njihova vizija."Ne želimo da gosti osjećaju gužvu i da im neko stoji za vratom. Ako hoćete da priredite ručak za prijatelje, ali nećete da poslije čistite, doći ćete ovdje, jer i ovdje vlada kućna atmosfera. Kada rezervišete, na raspolaganju su vam cijeli sprat, uključujući terasu, raskošan stol, ali i fotelje te udobni dvosjedi. Želimo da se gosti osjećaju kao kod kuće. Često se desi da gosti dođu na pola sata, ali na kraju provedu tri sata u Dunji", priča nam Žarko.U sasvim posebnom interijeru koji je jako dinamičan i mijenja se skoro pa iz dana u dan, gosti uživaju uz kamin, a na raspolaganju im je i brojna literatura, kao i umjetnička djela koja obogaćuju svaki kutak. Naime, ono što Dunju čini još posebnijom jeste i umjetnička kolonija Art Garden koju organizuju u saradnji s mladim umjetnicima, studentima i srednjoškolcima iz Sarajeva i regiona koji dolaze, a koji u dvorištu restorana slikaju ili prave skulpture. Sve ovo stvara poseban i neponovljiv ambijent, a gostima se, pored usluge hrane i pića, pruža mogućnost da posmatraju nastajanje nekih umjetničkih djela, a radove koji ih najviše oduševe mogu i kupiti."U Dunji su izložena umjetnička djela i dok studenti prave tu vrstu umjetnosti, naš kuhar Nemanja pravi umjetnost na tanjiru i to sve u jednoj kućnoj atmosferi", ističe Žarko.Nemanja Stamenković je masterchef i srce restorana. On naglašava da nisu skloni minimalizmu na tanjirima te da svi gosti mogu očekivati da dobiju normalnu porciju od koje će se moći najesti, ali koja će usto i izgledati jako lijepo, jer, kako uz smijeh govori: "Ovo je ipak Balkan gdje vrijedi pravilo 'Nisam jeo dok ne ostane'"."Temelji su iz naše kuhinje, od jagnjetine, drugog mesa i ribe, ali je zastupljena i autorska kuhinja, a tu su i razne mješavine indijske, ruske i drugih nacionalnih kuhinja. Nudimo specijalitete koji su specifični, ali prilagodljivi regionu u kojem radimo", objašnjava Nemanja.Ovaj vrhunski kuhar je rođen u Banjoj Luci, a ovdje je već nešto više od godinu dana i, kako kaže, zaljubio se u Dunju i u Sarajevo gdje je došao samo na vikend, ali je ipak ostao sve dosad. Radio je u Ukrajini, Rusiji, Azerbejdžanu, u megajahting industriji, a zadnjih 10 godina bavi se konzaltingom, otvaranjem restorana, okupljanjem personala te dovođenjem cjelokupne usluge restorana do vrhunca."Ljudi su fantastični, Sarajevo je otvorenog srca, ruku i duše za sve", oduševljeno govori Nemanja koji je osvojio i mnoge prestižne nagrade, među kojima su i zlatne i srebrne medalje iz Istanbula, ali ipak ističe kako mu je najveći uspjeh uspjeh njegovih učenika.U kuhinji uvijek nastoji koristiti regionalne proizvode, namirnice koje su čiste i koje nisu genetski modificirane i zato kupuju provjerene namirnice od seljaka.Ono što iznenadi mnoge goste, a na šta su svi u Dunji veoma ponosni jeste i vrt koji se nalazi u dvorištu, a o kojem se brinu svi, od konobara do Žarka i Nemanje. Vrt je nastao sasvim spontano. Naime, Žarko veoma voli paradajz, a Nemanja mu je jednom jednostavno rekao: "Pa zasadi ga!" Poslije paradajza, došle su i druge povrtne biljke, pa tako sad imaju paprike i razno začinsko bilje, kojeg doduše nema dovoljno da snabdije kuhinju, ali to i nije svrha vrta, već, kako kaže Nemanja, oduševljenje gosta kad ga iznenadite nečim svježim iz bašte. Iako je glavni kuhar, Nemanja ne provodi vrijeme samo u kuhinji te je u maniru pravog domaćina stalno u kontaktu s gostima, preporučuje im specijalitete i prilagođava jelovnik njihovim željama.Prostor je idealan za poslovne i porodične ručkove, rođendanske zabave i svadbe, a Žarko ističe kako su vjerni svojoj viziji te da, iako ima prostora, ne žele postaviti više stolova, jer im je jako bitno da gosti imaju intimu i da niko nikom ne smeta. Među gostima su i ljudi iz politike i estrade, no svi su jednaki, od studenta koji je izveo djevojku na večeru do ambasadora, jer svi su došli zbog dobre hrane i relaksacije. Svi oni Dunju ljubomorno čuvaju za sebe, ne žele nikom pričati o "svojoj tajni" i u nju dovode samo najbliže osobe."To je jedan od naših problema, jer gosti ne žele popularizirati restoran. Najčešća rečenica koju čujemo jeste: 'Ovo je moja tajna'", uz smijeh objašnjava Žarko.Dunja nudi svojim gostima ono što im danas najviše nedostaje: da se odvoje od svakodnevnog stresa i užurbanog života te da uz vrhunsku hranu, u kućnom ambijentu i interijer koji podsjeća na davna vremena uživaju s dragim osobama. Kako bi im to u potpunosti obezbijedili, Žarko priznaje da ponekad krišom isključe internet, kako bi "prisilili" goste da uživaju u društvu jedni drugih bez tehnologije koja odvlači pažnju.I vi možete posjetiti oazu mira i uživati u vrhunskoj hrani koju nudi restoran Dunja na adresi Sumbula Avde 3 ili rezervisati svoje mjesto putem telefona 033/214-318, a posjetite i Instagram profil ovog restorana.