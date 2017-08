Na Festivalu zanatskog piva u Istočnom Sarajevu predstavljeno 10 izlagača iz BiH

Foto: SRNA

Na trećem Festivalu zanatskog piva, koji organizuje Udruženje za promociju zanatskog pivarstva "Kištra" iz Istočnog Sarajeva, preteklog je vikenda predstavljeno deset izlagača iz BiH i Srbije.

Jedan od organizatora Festivala Dejan Romić rekao je novinarima da su se na festivalu predstavili proizvođači iz Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Foče, Mostara, Širokog Brijega i Doboja te dva iz Beograda.



On je naglasio da je festival postao već tradicionalni što pokazuje da su građani Istočnog Sarajeva zainteresovani za proizvoidnju zanatskog piva.



"Cilj ovog festivala jeste promocija kulture zanatskog pivarstva, druženje i razmjena iskustava sa drugim pivarima, ali i upoznavanje javnosti o različitim vrstama zanatskog piva", rekao je on.



On je istakao da će se u budućnosti potruditi da imaju još više izlagača, sa još kvalitetnijim zanatskim pivarama.



Na Festivalu, osim zanatskog piva, posjetiocima je obezbijeđen standardni roštiljski meni, kao i pivski kokteli, a zabavljaju ih rok bendovi iz Sarajeva i Širokog Brijega.