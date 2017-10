Posljednjih nekoliko godina stručnjaci upozoravaju na ugroženost kestenovih šuma u Unsko-sanskom kantonu zbog pojave i razmnožavanja ose šiškarice, a prinosi kestena u posljednje dvije godine rapidno su smanjeni. Nedavno je pokrenut prekogranični projekat "Zaštita i promocija kestena", putem kojeg bi se u naredne tri godine trebale sistemski, naučno i planski provesti mjere predviđene u zaštiti, a zatim i promociji kestena kao resursa.

Posljednjih nekoliko godina stručnjaci upozoravaju na ugroženost kestenovih šuma u Unsko-sanskom kantonu zbog pojave i razmnožavanja ose šiškarice, a prinosi kestena u posljednje dvije godine rapidno su smanjeni. Nedavno je pokrenut prekogranični projekat "Zaštita i promocija kestena", putem kojeg bi se u naredne tri godine trebale sistemski, naučno i planski provesti mjere predviđene u zaštiti, a zatim i promociji kestena kao resursa.