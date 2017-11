Ilijaš u petak 3.11.2017. godine dobiva jednu od najmodernijih i najopremljenijih teretana koja će biti otvorena za treninge sedam dana u sedmici, svakog dana u godini.

Teretana "No 1" nudi jedinstven doživljaj treniranja na 1. Spratu objekta "I centar"(Konzum) u Ilijašu.



U petak tj. 3.11.2017 godine bit će održano svečano otvorenje i „Dan otvorenih vrata“, tokom kojeg se svi zainteresovani mogu upoznati sa teretanom, spravama i mogućnostima ovog svojevrsnog centra i brenda u nastajanju.



Mnogi građani zbog dnevnih obaveza jednostavno ne stižu da vježbaju u toku dana, a žele da rade na sebi i održavaju ili unapređuju kondiciju. Zato sada mogu da dođu u večernjim satima jer će teretana raditi od 7:00 do 22:00 sata.



Naši klijenti neće morati da čekaju na upotrebu određene sprave jer smo obezbijedili dovoljno jedinica za sve – a ovo je samo početak", poručuje vlasnik "I centra" i teretane "No 1" koji će vrlo rado obezbijediti i dodatne sprave, ukoliko interesovanje Ilijašana bude rastuće.



A prema prvim impresijama, "No 1" će biti jedna od omiljenih teretana u ovom regionu.



Klijentima su na raspolaganju stručni i iskusni personalni treneri sa kojima mogu slobodno da dogovaraju termine za vježbanje, a prvi trening, bilo sa trenerom ili samostalno, potpuno je besplatan.



Međutim, besplatno je i parkiranje u okruženju teretane, što je odlična pogodnost za sve vozače.



Počnite da radite na boljoj verziji sebe već danas i od petka postanite član „No 1“ društva.



Kontakt telefon: 061 130 373