Isplivati 1.900 metara na moru, potom sjesti na bicikl i voziti 90 kilometara te istrčati polumaraton u dužini od 21,1 kilometar mnogima se čini kao nemoguća misija, ali ne i 59-godišnjem Ademu Baliću koji s ponosom nosi titule najstarijeg tuzlanskog maratonca i Ironmana.

Isplivati 1.900 metara na moru, potom sjesti na bicikl i voziti 90 kilometara te istrčati polumaraton u dužini od 21,1 kilometar mnogima se čini kao nemoguća misija, ali ne i 59-godišnjem Ademu Baliću koji s ponosom nosi titule najstarijeg tuzlanskog maratonca i Ironmana.