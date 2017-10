Marino Bašić, jedno od vodećih hrvatskih imena u svijetu fitnessa i kondicijskih priprema, će nam otkriti "7 tajni funkcionalnog treninga" u sklopu seminara koji će održati u Sarajevu 18.11.2017 u Avalon Sports and Health Clubu. Bilo da ste rekreativac, ili profesionalni trener ovaj seminar namijenjen je upravo Vama, saopšteno je iz Avalona.

Marino Bašić, jedno od vodećih hrvatskih imena u svijetu fitnessa i kondicijskih priprema, će nam otkriti "7 tajni funkcionalnog treninga" u sklopu seminara koji će održati u Sarajevu 18.11.2017 u Avalon Sports and Health Clubu. Bilo da ste rekreativac, ili profesionalni trener ovaj seminar namijenjen je upravo Vama, saopšteno je iz Avalona.

Znate li koje su to tajne funkcionalnog treninga? Koji su pravi rekviziti i metode treninga koje ne zastarijevaju? Kako napraviti program treninga koji će dati ono što svi tražimo – najbolji mogući rezultat."Velik izbor rekvizita i metoda treninga u današnje vrijeme ponekad može biti zaista zbunjujuć, bez obzira jeste li vježbač ili trener. Kroz svoje 15-godišnje iskustvo u treningu, Marino je isprobao gotovo sve popularne metode i protokole vježbanja, te je otkrio trend koji nikada ne zastarijeva"- kaže Edin Šabanović, fitness trener u Avalonu i organizator seminara.Kroz cjelodnevni seminar, Marino otkriva vježbe koje su siguran put do željenog rezultata, dobre strane svakog sistemskog treninga, rekvizite koji "znaju" svoju svrhu i prenosi kako da svaki svoj trening učinite nezaboravnim."Držeći velik broj seminara i edukacija shvatio sam koje je to najčešće pitanje koje se javlja kod vježbača, ali i kod trenera. Dolaskom na seminar dobit ćete odgovore na sva svoja pitanja i razriješiti nedoumice oko onog najvažnijeg – Kako izgleda kvalitetan i efikasan osobni ili grupni trening?"- poručio je Bašić.Stoga ukoliko ste rekreativni vježbač koji želi naučiti više o zdravom i efikasnom funkcionalnom treningu, student Fakulteta za sport ili profesionalni sportista ili profesionalni trener koji želi obogatiti svoje osobne i grupne treninge i napraviti trening na kojem će vam svaki vaš klijent biti zahvalan - ovaj seminar je baš po Vašoj mjeri.Vidimo se u Avalonu Sports and Health Clubu 18. novembra od 09:00 sati.Rezervacije i dodatne informacije možete dobiti slanjem upita na e-mail: [email protected] ili na broj telefona 060/345 7845. Broj mjesta je ograničen.