Elon Musk nema sto u uredu, a spavao je i na hladnom podu tvornice

Elon Musk (Foto: EPA-EFE)

Osnivač i direktor kompanija Tesla i SpaceX Elon Musk nema sto u svom uredu, a s obzirom na to da bazu pravi gdje god se pojavio problem vjerovatno ne bi ni znao odgovoriti na pitanje gdje je njegov glavni ured, piše magazin Fortune.

"Uvijek premještam svoj sto i zapravo trenutno nemam sto. Premještam se gdje god Tesla ima najveći problem. Vjerujem da lideri moraju biti prvi na liniji i zato sam ovdje", rekao je Musk.



Trenutno se njegov radni sto nalazi u Gigafactoryju u Sparku u Nevadi gdje je proizveden Model 3. Tesla je u srijedu izvijestio da je kompanija zabilježila najveći kvartalni gubitak ikad i da postoji zastoj u proizvodnji Modela 3.



No, to nije sve što Elon Musk radi u Gigafactoryju. Naime, prvi čovjek Tesle i SpaceX-a priznao je da je spavao na podu tvornice i to dok je bio prehlađen.