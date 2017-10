Domaća mliječna kompanija Meggle partner projekta "Race for the cure 2017"

Jubilarna šetnja/trka koja se, kao dio međunarodne akcije u borbi protiv karcinoma dojke, ove godine po deseti put održala u BiH, privukla je na stotine učesnika, ali i brojne partnere koji vlastitim angažmanom, iz godine u godinu, doprinose podizanju svijesti o ovoj opakoj bolesti i opštem zdravlju žena.

Jubilarna šetnja/trka koja se, kao dio međunarodne akcije u borbi protiv karcinoma dojke, ove godine po deseti put održala u BiH, privukla je na stotine učesnika, ali i brojne partnere koji vlastitim angažmanom, iz godine u godinu, doprinose podizanju svijesti o ovoj opakoj bolesti i opštem zdravlju žena.

Kao društveno-odgovorna kompanija koja strogo vodi računa o kvaliteti i zdravstvenim benefitima svojih proizvoda, domaća firma Meggle je i ove godine pružila podršku projektu Race for the Cure, podijelivši 5.000 pakovanja Lady Range mlijeka simboličnog dizajna.



"Već tradicionalno, kao i prethodnih godina, kompanija Meggle se odazvala našem pozivu i podržala našu desetu Race for the Cure – Trku/šetnju za ozdravljenje. Iskoristiću priliku da se zahvalimo kompaniji Meggle koja svojim proizvodima već godinama uveseljava naše učesnike. Nadamo se da će se naše partnerstvo proširiti i rasti u godinama koje dolaze“, kazala je Nela Hasić, regionalna direktorica WHEP, JDC Udruženje "Zajedno smo jedno".



Podizanje svijesti o ranom otkrivanju i prevenciji ove opasne bolesti sigurno je jedan od najznačajnijih koraka u borbi protiv njenog daljeg razvijanja, ali je svakako važno širiti poruku da je karcinom dojke izlječiva bolest ako se otkrije na vrijeme.



Pored najiskrenijih želja za brz i siguran oporavak koje upućuje svim oboljelim ženama, kompanija Meggle nas također podsjeća da je zdrava i uravnotežena prehrana, kao i kvalitetan odmor i relaksacija, osnova dobrog zdravlja cijele porodice.