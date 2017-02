Devedesettrogodišnja Zhang Hexian iz Kine postala je prava internet senzacija nakon fotografija i videa koji je prikazuju kako vježba kung fu vještine. Kaže da je ova borilačka vještina dio njenog života onoliko dugo koliko joj sjećanje seže u prošlost.

Devedesettrogodišnja Zhang Hexian iz Kine postala je prava internet senzacija nakon fotografija i videa koji je prikazuju kako vježba kung fu vještine. Kaže da je ova borilačka vještina dio njenog života onoliko dugo koliko joj sjećanje seže u prošlost.

Hexian kaže da je počela vježbati kada je imala samo četiri godine.



"To je porodična tradicija i seže više od 300 godina u prošlost", rekla je ova bakica.



Zang inače živi u jugoistočnoj provinciji Zhejiang, a disciplina koja toliko dugo opstaje u njenoj porodici ulijeva snagu i disciplinu.



"Rođena sam davne 1924. godine, u vrijeme kad je Kina bila u ratu s drugim zemljama. Kung-fu je bio dobar način samoodbrane", rekla je Zang.



Vrsta kung fua koji trenira Zang potječe iz provincije Fujian i obuhvata 15 različitih stilova. Svaki stil ima blizu 36 poteza. Zang kaže da su potrebne tri godine da se u potpunosti nauči jedan stil. Ona je ovladala svim i kaže da je početak najteži, ali da poslije sve ide lako.



"Najteže mi je bilo učenje čučnja, tog čvrstog stava, to je bilo bolno za moje mišiće. Sjećam se da me boljelo kada sam bila mala. Bili smo siromašni pa sam poslije iscrpnih treninga često ostajala gladna", ispričala je Zan.



Ova vitalna starica jede dosta povrća, manje mesa i to joj čuva zdravlje pa kaže da se nikad nije morala obratiti ljekarima za pomoć.



"Da bi vam tijelo bilo zdravo, trebate imati i pozitivan stav, pomagati drugima, kretati se i jesti povrće", istakla je Zang.



Iako su njene fotografije objavljene na internetu, Zang je i dalje skromna.



"Nikad nisam mislila o tome da postanem poznata, ili da ću to ikada biti. Ako ljudi vole kung fu, moja porodica može da ih podučava", rekla je Zang.