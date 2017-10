Che Guevara

Pogubljenje revolucionara Che Guevare u Boliviji prije 50 godina imalo je nepredviđene posljedice. Mladić koji je postao ikona revolucionarnog pokreta kasnije je pretvoren u lik isprintan na pakovanjima cigareta i druge robe.

