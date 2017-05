Voćni sok nije za djecu mlađu od jedne godine

Djeci mlađoj od 12 mjeseci ne bi trebalo davati voćne sokove, osim uz savjet ljekara, objavila je u ponedjeljak Američka akademija pedijatrije.

Djeci mlađoj od 12 mjeseci ne bi trebalo davati voćne sokove, osim uz savjet ljekara, objavila je u ponedjeljak Američka akademija pedijatrije.

Djeca i tinejdžeri su i dalje glavni konzumenti sokova u SAD-u, a situacija nije puno drugačija ni u zemljama Evrope.



Problem je što roditelji naviknu djecu na to da stalno piju sok iz flašice, što nije dobro ni za zube, pa se djeca onda naviknu na šećer i ne žele piti vodu. Ipak, nove smjernice pokazuju da stopostotni svježi sok može biti zdravi dio dobro izbalansirane dijete za djecu stariju od jedne godine.



Akademija savjetuje roditelje da ograniče količinu soka na otprilike decilitar dnevno za djecu od godinu do tri godine, a za djecu od 4 do 6 godina količina soka koju bi trebali unositi iznosi od 1 dl do 1,7 dl. Djeca od 7 do 18 godina ne bi trebalo da piju više od 2 dl soka u toku dana.



Dr. Jennifer Shu, koja se slaže s ograničenjem količine unosa soka kod djece, smatra da su sokovi ponekad ipak korisni. Ona preporučuje sok za djecu koja pate od konstipacije, ali ipak upozorava roditelje da su voćni sokovi puni šećera baš kao i gazirani sokovi i samim tim skoro podjednako štetni.



Neki sokovi sadrže vitamine i minerale, ali stručnjaci ipak savjetuju da se, ukoliko je to potrebno, radije unose kalcij i vitamin D u vidu tableta.