Sve veći broj nedonoščadi uspijeva preživjeti bez smetnji u razvoju

Sve više djece koja su rođena prije termina preživljava bez neuroloških promjena, pokazala je nova studija. Studija koju je Duke Health proveo nad 4.274 djece rođene između 22. i 24. sedmice trudnoće objavljena je u časopisu New England Journal.

U usporedbi s djecom koja su rođena prije nekoliko decenija, studija je pokazala da se povećao postotak djece bez umjerenih ili teških kašnjenja u razvoju. Ovaj napredak pripisuje se boljoj medicinskoj brizi.



Blizu 30 posto djece rođene između 2000. i 2003. godine je preživjelo, a ta stopa je povećana na 36 posto kada je riječ o bebama rođenim od 2008. do 2011. godine. Procent preživjelih koji nisu imali neurološke smetnje povećan je sa 16 na 20 posto. Najbolje rezultate imaju bebe rođene u 23. i 24. sedmici.



Profesor Noelle Younge ističe da su rezultati istraživanja ohrabrujući.



"Vidimo znakove poboljšanja tokom vremena. Međutim, moramo pratiti ukupan broj jer je i dalje veliki postotak nedonoščadi rođene u ovoj fazi koja ne mogu preživjeti. Oni koji su preživjeli bez značajnih oštećenja sve do druge godine su izloženi riziku za brojne druge izazove kada je riječ o zdravlju", kazao je Younge.



Profesor Michael Cotten je kazao da su uslovi u neonatalnim jedinicama intenzivne njege znatno poboljšani.



"Fokusirali smo se na prevenciju infekcija i radili na ohrabrenju majki za dojenje znatno više nego prije 15 godina, a to je također povezano s boljim rezultatima", kazao je Cotten.



Smatra se da većem broju preživjelih bez zaostalosti u razvoju doprinosi i upotreba steroida koji pomažu razvoj djeteta u maternici.



Bebama rođenim u terminu smatraju se one koje su na svijet došle između 37. i 40. sedmice.