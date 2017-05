Budući roditelji, ali i svi drugi koji vole bebe trebali bi pročitati korisne savjete magazina Parents o deset činjenica koje mnoge preplaše, a sasvim su uobičajene.

Budući roditelji, ali i svi drugi koji vole bebe trebali bi pročitati korisne savjete magazina Parents o deset činjenica koje mnoge preplaše, a sasvim su uobičajene.

Bebe po dolasku na svijet mogu čudno izgledati

Ne očekujte osmijeh do šeste sedmice

Do otpadanja pupčane vrpce kupajte bebu vlažnom spužvom ili gazom

Mekane kosti glave

Beba će vam pokazati da li je dovoljno hranite

Suhoća kože kod novorođenčadi

Vodite normalan život s bebom

Bebe mnogo plaču, ali to je njihov način komunikacije

Novorođenčad mnogo spavaju, ali te ture nisu duge

Prolazna iscrpljujuća faza

Njihova glava može biti pomalo izobličena usljed prolaska kroz porođajni kanal, a na tijelu mogu imati dlačice. Oči im često budu zatvorene i malo ljepljive, a lice podbuhlo. Na kraju krajeva, bebe provedu devet mjeseci u utrobi tako da po rođenju možda i neće biti tako divne kako ste ih zamišljali.Do bebine navršene šeste sedmice roditelji se često osjećaju kao da rade za šefa koji se stalno žali. Kako bi prošli period iscrpljenosti i emocionalnog previranja, trebaju znati da beba već tada osjeća utjehu u rukama oca ili majke, privrženost i da voli kada je držite.Da bi brže otpala pupčana vrpca, taj prostor na stomaku treba držati suhim, a to traje otprilike dvije sedmice. Stoga bebu perite vlažnom spužvom i gazom, odnosno nemojte joj kvasiti taj dio tijela. Ako se pupčana vrpca nečim ukvasi, samo je potapšite suhom tkaninom.Osim toga, neka vas ne prepada blago krvarenje po otpadanju pupčane vrpce.Fontanela ili mekani dio lobanje bebe omogućava manevar kroz porođajni kanal. Iako se roditelji toga često plaše, stručnjaci kažu da nema razloga za brigu i da taj dio sasvim normalno možete dodirivati. Pritom možete osjetiti pulsiranje jer se fontanela nalazi direktno preko krvnih žila koje pokrivaju mozak.Novorođenčad treba jesti svaka dva do tri sata, ali ako dojite, onda je teško procijeniti koliko je beba zaista pojela. Njena težina je tada najbolji indikator napretka, a pomoć u tome pružit će vam pedijatar ili patronažna sestra. Iako novorođenče u prvoj sedmici nakon dolaska na svijet izgubi pet do osam posto svoje težine, već u drugoj sedmici trebalo bi je vratiti.Učestalost mijenjanja pelena također vam može biti jasan pokazatelj. Iako će prvih pet dana ritam punjenja pelene biti nejednak, kasnije će dnevno biti pet do šest mokrih pelena i najmanje jedna do dvije velike nužde.Iako će bebina koža na početku biti mekana i svilenkasta, to se mijenja i slijedi suhoća. Pedijatri kažu da je to normalno s obzirom da se beba nalazila u tekućini devet mjeseci, a onda je izašla na zrak. S tim u vezi ne morate ništa raditi jer će se suha koža sama obnoviti, ali ako vam baš smeta, uvijek možete posegnuti za nekim hipoalergijskim dječijim losionom bez mirisa. Također se mogu pojaviti roze tačkice, pelenski osip, pa čak i dječije akne.Pedijatri savjetuju da se ne zatvarate u kuću kad beba dođe, ali da pri izlascima donosite razumne odluke, odnosno da bebu ne izlažete suncu, da izbjegavate bolesne ljude i gužve te da ostalu djecu učite da umjesto dodirivanja bebinih ruku ili lica radije dodiruju njene noge. Tako ćete pomoći u sprečavanju infekcija.Plač će vam kazati da je beba gladna, da joj je hladno, da joj je pelena prljava ili da jednostavno želi da je uzmete u naručje. Ovi rani "monolozi" znaju biti frustrirajući, ali trebate znati da ćete s vremenom sve bolje i brže razumjeti koja je vrsta plača u pitanju pa će sve ići puno lakše.Prva tri mjeseca prolaze u jednostavnom ritmu, ali hranjenje bebe svaka dva do tri sata iscrpljuje roditelje jer ne mogu dovoljno spavati. Već sa tri mjeseca situacija se donekle mijenja pa većina beba spava od šest do osam sati. U međuvremenu pokušajte uspostaviti dnevni i noćni režim, odnosno ne dozvoljavajte bebi da danju spava duže od tri sata "u komadu" bez buđenja za hranjenje. Istovremeno, noću je pustite da spava koliko god može. Ovaj sistem uspostavite tek kada pedijatar utvrdi da beba dobro napreduje.Pod stresom ste, umorni i usamljeni? U danima nakon dolaska bebe na svijet veoma je teško, ali stvari se brzo mijenjaju i to je ono što svi roditelji trebaju imati na umu.