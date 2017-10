Christy Keane je u augustu ove godine rodila malenu Charlie za koju se ispostavilo da je gluha. Sa suprugom je odlučno radila na rješenju zdravstvenog problemamalene Charlotte, a prizor u kojem beba pomoću slušnog aparata prvi put čuje glas svoje majke i zvukove uopće zaista je dirljiv i emotivan.

Nemoguće je neprimjetiti sreću na licu malene Charlie kada prvi put čuje kako joj se majka obraća.



"Oh, to je neki novi izraz lica, takvog nam još nisi pokazala?" pitala je Christy.



Sluh često uzimamo zdravo za gotovo, pa stoga pokušajte shvatiti kako je ljudima koji imaju problema sa sluhom i koliko su zakinuti s obzirom na to da je zvuk jedan od snažnih okidača emocija.



"Za nas je taj trenutak bio čaroban. Nismo mislili da će Charlotte išta čuti pa nam je sve to izgledalo nevjerovatno. Teško mi je opisati to. Ovo je nevjerovatan početak", napisala je Christy Keane na svom Instagram profilu.