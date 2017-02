Kada je mlada majka Keri Young saznala da se njenoj bebi koju nosi u stomaku nije razvio mozak, donijela je najnesebičniju moguću odluku. Zadržat će bebu kojoj je željela dati ime Eva kako bi mogla donirati organe drugim bebama kojima su prijeko potrebni da prežive.

Njena nevjerovatna priča dovela je mnoge do suza, a njen suprug Royce Young kazao je kako bi bilo "neodgovorno da ono što Eva ima ne podijele sa drugima".Youngovi su strašnu istinu o bebinom zdravstvenom problemu saznali na ultrazvuku u 19. sedmici trudnoće. Kroz gorke suze Keri je pogledala svoj trudnički stomak i pitala ljekare: "Ako iznesem cijelu trudnoću, možemo li donirati organe?".Suprug je napisao emotivno pismo navodeći da prolaze kroz jako težak period jer Keri sve vrijeme osjeća udarce bebe i njeno štucanje."Svakog trenutka u svakom danu to je podsjeća da nosi bebu koja će umrijeti", napisao je Royce.Ipak, odluka da doniraju njene organe nije jedini razlog zbog kojeg su odlučili zadržati bebu. Uvjereni su da je Eva živa i da zaslužuje jednog dana upoznati svoje mamu i tatu."Eva će živjeti, iako će to biti veoma kratko. Poklonit će sve što bude mogla i u svom kratkom životu na ovom svijetu učiniti mnogo više nego što ću ja ikada", napisala je majka na svom Facebook profilu.Beba bi se trebala roditi 7. maja.