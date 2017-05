Njemačka će kažnjavati roditelje koji ne vakcinišu djecu

Njemačka vlada planira kažnjavati roditelje koji ne budu vakcinisali svoju djecu. Kazne će biti do 2.500 eura.

Njemačka vlada planira kažnjavati roditelje koji ne budu vakcinisali svoju djecu. Kazne će biti do 2.500 eura.

Ministar zdravstva Hermann Grohe kazao je kako je potrebno postrožiti zakon zbog epidemije malih boginja.



"Smrtni slučajevi od malih boginja koje i dalje imamo ne mogu ostaviti nikoga ravnodušnim", rekao je ministar za Bild.



Vlada traži od vrtića da prijave roditelje koji nisu donijeli dokaz o vakcinaciji od ljekara. Ukoliko to ne učine, može doći i do izbacivanja djeteta iz vrtića ili dnevnih centara. Izmjene zakona bi trebalo da budu usvojene sljedećeg mjeseca.



Majka troje djece umrla je od malih boginja u njemačkom Essenu, dok je Italija zabilježila tri smrtna slučaja u ovoj godini.



Talijanska vlada je također naredila roditeljima da moraju vakcinisati djecu protiv 12 bolesti prije nego se upišu u državne škole. Među njima su vakcina protiv malih boginja, dječije paralize, velikog kašlja i hepatitisa B.



Do sredine aprila ove godine Njemačka je zabilježila 410 slučajeva malih boginja, dok ih je u 2016. godini bilo 325.