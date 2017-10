Kroz džunglu na operaciju: Spojene blizankinje putovale na motociklu 15 sati do bolnice

Spojene blizankinje koje su rođene u zabačenom selu Muzombo u Demokratskoj Republici Kongo preživjele su 15-satno putovanje na zadnjem dijelu motocikla kako bi došle u glavni grad Kinshasha i bile podvrgnute operaciji razdvajanja.

Spojene blizankinje koje su rođene u zabačenom selu Muzombo u Demokratskoj Republici Kongo preživjele su 15-satno putovanje na zadnjem dijelu motocikla kako bi došle u glavni grad Kinshasha i bile podvrgnute operaciji razdvajanja.

Tim hirurga volontera operisao je Anicku i Destinu. Da bi došle do bolnice prešle su 1.400 kilometara dug put koji vodi kroz džunglu, makadam i letjele su avionom. Kada su krenule imale su samo sedam dana.U selo se vraćaju za tri sedmice. Rođene su u 37. sedmici u augustu ove godine. Bile su spojene pupkom i nisu dijelile organe. Ono što je nevjerovatno jeste da ih je majka rodila prirodnim putem. Kada su ih ugledali roditelji su umotali bebe na deke i krenuli na epohalno putovanje kroz džunglu da bi došli do najbliže bolnice u Vangi.Ljekari su ih prebacili u bolnicu u Kinshasu jer nisu imali potrebnu opremu niti osoblje da izvrše operaciju. Prevezeni su humanitarnim avionom."U 37. sedmici spojene blizankinje su rođene prirodnim putem - to još nikada nisam čuo. Dobro su, spavaju uredno i jednu dobro. Općenito su dobro. Kod nas će ostati tri sedmice kako bismo bili sigurni da je sve normalno", rekao je dr. Junior Mudji koji je vođa tima hirurga u bolnici Vanga Evangelical.Ovo je prva operacija razdvajanja spojenih blizankinja u Kongu.