Poznati brend B.U. podsjeća sve mlade dame da je promocija nove mirisne linije Absolute Me aktuelna do 31. maja te ih poziva da otkriju svoju unikatnu ženstvenost i smjelost kreirajući osobne priče o životu i ljepoti kako je vide.

Poznati brend B.U. podsjeća sve mlade dame da je promocija nove mirisne linije Absolute Me aktuelna do 31. maja te ih poziva da otkriju svoju unikatnu ženstvenost i smjelost kreirajući osobne priče o životu i ljepoti kako je vide.

Još uvijek imaš vremena da kreiraš svoju Absolute Me priču, postaviš je na specijalnom microsite-u: www.absolutemestories.com/bosnia i osvojiš vrijedne nagrade.Svakodnevnica, ali i posebna životna iskustva i trenuci, putovanja… Kroz foto objektiv djevojke su pozvane da otkriju čime se bave, šta vole, kako se opuštaju, gdje putuju, s kim provode svoje slobodno vrijeme, šta je njihov izazov dana."Kampanja je počela 1. aprila, kada smo našu novu mirisnu liniju zvanično predstavili u SCC-u, a nastavila se ovom zanimljivom interaktivnom aktivacijom na specijalno kreiranom microsite-u. Imamo odlične rezultate, jer do sada se odazvalo preko 1.800 djevojaka u devet zemalja od čega je više od 200 njih iz BiH. Smjelo su predstavile svoje Absolute Me priče, što potvrđuje da im se svidio naš poziv. Ovim putem želimo ih podsjetiti da svoje priče još uvijek mogu podijeliti sa nama", izjavio je Nemanja Marinković Brand Manager Sarantis d.o.o. Bosna i Hercegovina.Brojne učesnice već su osvojile vrijedne sedmične nagrade, dokće glavna nagrada, profesionalni fotoaparat Canon EOS 1300D, biti dodjeljena djevojci koja do 31. maja na microsite-u podijeli najinspirativniju i najiskreniju Absolute Me priču.