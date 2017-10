Ada Keating (98) se preselila u dom za njegu kako bi brinula o 80-godišnjem sinu

Foto: Echo video screenshot

Ada Keating (98), majka osamdesetogodišnjeg Toma, preselila se u dom za njegu Moss View u Liverpoolu kako bi pazila na svog sina.

Tom Keating je postao član doma za njegu Moss View u Liverpoolu 2016. godine, jer mu je bila potrebna dodatna briga i podrška. Godinu kasnije je njegova majka Ada odlučila da se preseli u isti dom, kako bi pomogla najstarijem djetetu.



Majka i sin, inače iz kvarta Wavertree, su nerazdvojni i vole da provode vrijeme zajedno i igraju igrice, ili gledaju britansku sapunicu Emmerdale.



Oni dijele poseban odnos, jer Tom nikad nije bio oženjen i oduvijek je živio sa majkom.



Ada kaže da svako veče Tomu, u njegovoj sobi, poželi laku noći i da mu sutradan poželi dobro jutro.



"Kad odem kod frizera, on gleda kad ću se vratiti. A kad se vratim, on dolazi sa ispruženim rukama kako bi me zagrlio. Nikada ne prestaješ biti mama", rekla je Ada.



Tom je rekao da je sretan što majka brine o njemu i zato što žive u istom domu.



Ada i njen pokojni suprug Hari su imali četvero djece - Tom, Barbara, Margi i Janet, koji su umrli sa 13 godina.



Prije njegovog penzionisanja, Tom je bio slikar i dekorator na Simmovim građevinskim uslugama, potom lociran na Prescot Road. Ada je bila pomoćna medicinska sestra u nekadašnjoj Mill Road bolnici.