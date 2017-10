Sve je spremno za održavanje četvrtog Sarajevo Marketing Summita na kojem će biti proglašen najbolji marketing manager, te mu biti dodijeljeno priznanje Marketing Superstar.

Marketing temeljen na metrikama je marketing sadašnjosti i budućnosti. Marketing metrika je preduslov za stvaranje marketing strategija tj. postala je ključ marketinškog uspjeha.Međutim, samo mali procenat marketinških direktora i managera koristi ovaj izuzetan alat i razumije argumente proizašle iz mjerenja. Postoji i naziv za takve marketinške stručnjake Marketing Superstar Manageri.Za ovu laskavu titulu nominovano je 15 top marketing managera i to:• Dejan Čato, Izvršni direktor za marketing, Banjalučka Pivara ad• Vedran Peršić, Direktor sektora marketing i komunikacije, Sberbank BH d.d.• Mirko Savić, Direktor marketinga kompanije, Vitinka ad Zvornik• Tatjana Perić, Marketing manager for BiH market, NIS Gazprom Neft, BiH• Tatjana Paunoski, Rukovodilac službe marketinga, Bingo• Anesa Boja, Sales & marketing support executive Bosnia and Herzegovina & Croatia, Imperial Tobacco Group• Sanja Bianculli, PE and marketing officer, Dogs Trust representative office in BiH• Aida Hadžibajrić, PR i marketing, Bosna-Sunce osiguranje i poliklinika Sunce Agram• Armin Hodžić, Rukovodilac sektora marketinga i prodaje AS grupacija• Dario Šafarić, Voditelj marketinga i prodaje, Mediasoft• Emir Dobrača, Marketing manager FK Željezničar• Vlado Sandić, Marketing menadžer, Mlijekoprodukt d.o.o.• Nataša Pucar, Direktorica korporativnih komunikacija Studen Holding• Marija Kolobarić, Marketing menadžer Meggle BiH• Tarik Čatić, Konsultant za farmaceutski marketing, menadžment i market access.Ko će dobiti priznanje Marketing Superstar isključivo zavisi od vaših glasova, a glasati možete na linku Sarajevo Marketing Summit održat će se u četvrtak, 26. oktobra, u Hotelu Hills u Sarajevu s početkom u 9.00 sati. Više o programu, predavačima i kotizacijama možete naći na stranici summita