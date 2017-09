Nakon nekoliko mjeseci proučavanja miliona stranica o mitu u FIFA-i, Jonathan Calvert i kolege iz The Sunday Timesa razotkrili su najveći skandal u historiji nogometa. Bio je to kraj FIFA-e kakvu smo do tada poznavali.

