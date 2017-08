Voz Banja Luka - Sarajevo: Kupljena 31 karta, talgo otišao, dugovanja ostala

JP Željeznice FBiH i dalje najveći dužnik (Foto: Klix.ba)

Ono što je u civilizovanom svijetu odavno uobičajena stvar desilo se i u Banjoj Luci. Sa željezničke stanice je jutros u 5:30 put Sarajeva odjezdio moderni talgo voz, opremljen svim čudima tehnike kao što su internet, air condition i TV, u kojem putnici po prilično pristupačnoj cijeni od 26 KM za 2. razred i dvostruko skupljoj za 1. razred mogu da se "truckaju" u punom komforu.

Ipak, čini se da je zainteresovanost prvog dana putovanja bila u najmanju ruku skromna, jer je prodata 31 karta. Iz Banje Luke je put Sarajeva talgom otišlo 17 putnika, a iz Doboja 14.



Da nam željeznička infrastruktura može parirati ovim savremenim vozovima možda bi putovanje na cijeloj relaciji trajalo kraće od 4 sata i 50 minuta. Moderni nagibni vozovi mogu razviti brzinu do 160 kilometara na sat, ali to ne vrijedi na našim prugama, na kojima je maksimalna brzina koju mogu razviti 70 kilometara na sat.



Bit će tu i određenih pogodnosti za studente, penzionere, a neko se čak sjetio i novinara, pa će i on imati određene, ali ne prevelike beneficije prilikom plaćanja. Kako god, Sarajevo i Banja Luka su sada, osim cestom, spojeni i prugom. I to je dobro.



Loše je to što je talgo voz otišao, ali su finansijski problem ostali. Dug Željeznica RS prema Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja RS je blizu 15 miliona maraka, gubitak za prvih pola godine je šest miliona maraka, a akumulirani gubitak preduzeća je blizu 90 miliona KM. Direktor Dragan Savanović je rekao da je preduzeće opterećeno kreditima za obnovu i izgradnju pojedinih dionica.



"Za sva ulaganja u željeznice RS zaduženo je naše preduzeće, a Vlada RS je garant za povrat tih kredita. Te kredite bilo gdje pa ni u RS željeznice ne mogu vraćati same i to zaduženje nama stvara veliki gubitak, prvenstveno mislim na te rate koje se moraju vraćati Evropskoj banci za obnovu i razvoj, Evropskoj investicionoj banci, naravno, to je opterećeno redovnim kamatama i dalje se zaračunavaju zatezne kamate, kao da je to poreski dug. Mi u ukupnom dugu, otkako je taj kredit aktivan, imamo dospjelih rata u iznosu blizu 70 miliona KM, od toga su već blizu 50 miliona kamate, tako da sa te strane dolazi gubitak”, naveo je Savanović prilično obeshrabrujuće podatke.



U Željeznicama RS radi 3.045 radnika. Prema ranije najavljenom planu vlasničkog restrukturiranja preduzeća trebalo bi da bude izvršena konverzija duga Željeznica od 130 miliona KM prema Vladi. Također, restrukturiranje bi podrazumijevalo i izmirenje svih zaostalih obaveza prema radnicima za prijevoz, topli obrok i regres, kao i izmirenje obaveza prema Poreskoj upravi za poreze i doprinose te organizaciono restrukturiranje.



U Željeznicama Federacije BiH situacija je nešto bolja.



"Što se tiče podatka o tome koliko novca vraćamo u budžet pa vraćamo puno, možda više nego neke druge kompanije, imamo 3.300 uposlenika, redovno izmirujemo plate, od 1. januara ove godine redovno izmirujemo i sve doprinose, retroaktivno izmirujemo obaveze prema Poreskoj upravi FBiH koje su napravljene u ranijem periodu, godišnje platimo blizu 6 miliona KM indirektnih poreza, a direktnih više od 20 miliona", precizirao je direktor Željeznica Federacije BiH Enis Džafić.



Džafić je također rekao da očekuje da će kapacitet popunjenosti linije biti 50 posto. S obzirom na to da je kapacitet jedne talgo garniture 236 sjedišta, očekuje se 100-150 putnika u prosjeku.