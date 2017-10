Kompanija Violeta iz Gruda vjerovatno je najpozitivnija poslovna priča u našoj zemlji u posljednjih petnaestak godina. Sami počeci su bili izazovni i teški, ali uz dobre i pravovremene poslovne odluke ubrzo su postali lideri u kategoriji higijenskih potrepština. Nedavno smo ih posjetili sa željom da saznamo tajnu njihovog uspjeha.

Kompanija Violeta iz Gruda vjerovatno je najpozitivnija poslovna priča u našoj zemlji u posljednjih petnaestak godina. Sami počeci su bili izazovni i teški, ali uz dobre i pravovremene poslovne odluke ubrzo su postali lideri u kategoriji higijenskih potrepština. Nedavno smo ih posjetili sa željom da saznamo tajnu njihovog uspjeha.